Niels Stolberg am Donnerstag im Bremer Landgericht. (Christina Kuhaupt)

Die Anwälte von Niels Stolberg lassen nicht locker. Sie haben am Donnerstag im Betrugsprozess gegen den Bremer Ex-Reeder einen weiteren Vorstoß unternommen, um zu beweisen, dass die Banken sehr wohl vom Finanzgebaren ihres ehemaligen Großkunden wussten. Neue Grundlage für diese Einschätzung ist ein Katalog von Fragen und Antworten, der vor Beginn des Gerichtsverfahrens von der Bremer Landesbank (BLB) vorbereitet worden war, um auf Anfragen der Presse reagieren zu können.

Das Papier ist erst jetzt aufgetaucht und liegt Stolbergs Anwälten offenbar vor. Sie beantragten, die BLB durchsuchen zu lassen, um den E-Mail-Verkehr im Zusammenhang mit dem Antwortenkatalog sicherzustellen. Außerdem wollten sie die Mitarbeiter der Presseabteilung der Bank als Zeugen hören. Das Gericht entschied, dies nicht zu tun. Die BLB wird stattdessen aufgefordert, bis zum Montag die Namen der Verfasser des Papiers zu nennen. Diese Mitarbeiter sollen als Zeugen geladen werden.

Mehr zum Thema Beluga-Verfahren: Prozess geht 2018 weiter Weil eine Schöffin ausfällt, wird das Betrugsverfahren gegen Niels Stolberg und drei ... mehr »

Ein Passus in den Antworten der Bank, der Stolbergs Verteidigern besonders wichtig ist und der von ihnen deshalb zweimal zitiert wurde: „In dem Verfahren soll es um aufgeblähte Kosten beim Bau der Schiffe gehen. Sind wir davon betroffen?“, war die Frage in dem Papier der Presseabteilung formuliert. Die Antwort: „Das angesprochene Provisionsmodell war damals nicht unüblich. Darum haben wir bei unseren Finanzierungen nicht den Kaufpreis, sondern das Wertgutachten zugrunde gelegt.“ Nichts anderes habe auch Stolberg immer wieder erklärt, argumentierte die Verteidigung. Die Zeugen der BLB hätten vor Gericht dagegen ausgesagt, nichts von solchen Provisionszahlungen zu wissen. Sollten die Antworten in dem Papier der Wahrheit entsprechen, seien die falschen Angaben, die Stolberg gegenüber der Bank gemacht habe, unerheblich, weil das Kreditinstitut insgeheim von seinen Tricks wusste. „Dann müsste unser Mandant bei den Vorwürfen wegen Kreditbetrugs freigesprochen werden.“

Kick-Back-Vereinbarungen oder Provisionszahlungen

Die Staatsanwaltschaft sieht das völlig anders. Sie forderte das Gericht auf, die Anträge der Verteidigung zurückzuweisen. Was die Bank in Bezug auf sogenannte Kick-Back-Vereinbarungen oder Provisionszahlungen möglicherweise wusste, sei bedeutungslos. Der Betrug bleibe ein Betrug. Irrelevant auch, so die Anklage, ob solche Finanztechniken branchenüblich gewesen seien. „Sie haben die Banken so lange getäuscht, bis ihre Unternehmensgruppe untergegangen ist“, wandte sich die Staatsanwältin direkt an Stolberg. Der Verteidigung warf sie vor, die Beweisaufnahme in dem Verfahren vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer 2 nach bereits zwei Jahren Dauer unnötig in die Länge zu ziehen. „Wenn das so ist, können wir auch noch die offenen Punkte verhandeln, die bislang außen vor geblieben sind.“ Stolbergs Anwälte wiesen den Vorwurf zurück. Ihr neuer Beweisantrag liege seit drei Wochen vor. Alle Beteiligten hätten sich gut darauf vorbereiten können und dies auch getan. Das Gericht könne also schnell entscheiden.

Mehr zum Thema Auftritt einer Schlüsselfigur im Beluga-Prozess Stolbergs Steuerberater muss in den Zeugenstand - ob er aussagt, ist ungewiss. Der Mann ist wegen ... mehr »

Nach einer kurzen Beratung verkündete die Kammer denn auch gleich das Ergebnis mit der Aufforderung an die BLB, bis Montag die Namen der Verfasser des Papiers zu liefern. Die Zeugen aus der Presseabteilung seien nicht zwingend zu hören, so die Vorsitzende Richterin. Sie seien möglicherweise nur die Überbringer der Botschaft. Das Gericht wolle insbesondere wissen, was sich hinter dem Ausdruck Provisionszahlungen verberge. Stolberg wird vorgeworfen, über Zahlungen an eine Werft sein Eigenkapital nur vorgetäuscht zu haben, um an die Darlehen der Banken zu gelangen. Das Geld floss sofort wieder zurück auf seine Konten. Ist es das, was die Banken wussten?

Aus Sicht des Gerichts spielt dieser Aspekt nur insofern eine Rolle, als damit ein Eindruck von der Schwere der Schuld des Angeklagten gewonnen werden könnte. Die Vorsitzende Richterin sprach von Strafzumessung. Sie teilt damit die Position der Staatsanwaltschaft: Betrug ist Betrug. Die Frage nur, wie sehr Niels Stolberg dafür büßen muss.