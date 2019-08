In Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst, Nordhorn und Leer sollen die Streiks in den Filialen der Postbank beginnen. (Peter Gercke)

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter in den Filialen der Postbank in Bremen und Niedersachsen zum Streik aufgerufen. In einer Mitteilung dazu sagte der zuständige Gewerkschaftssekretär Christian Thies aus Hannover: „In den ersten beiden Verhandlungsrunden hat der Arbeitgeber keine Bereitschaft zum Tarifangebot gezeigt. Das ist alles andere als ein wertschätzender Umgang mit den Beschäftigten.“

So sollen an diesem Donnerstag und auch noch am Freitag laut der Mitteilung Filialen in Hannover, Braunschweig und Buxtehude geschlossen bleiben. In Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst, Nordhorn und Leer sollen die Standorte der Postbank am Freitag und Samstag schließen.

Die Gewerkschaft fordert für die Postbank-Mitarbeiter sieben Prozent mehr Gehalt – mindestens jedoch 200 Euro. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll nach den Vorstellungen von Verdi zwölf Monate betragen. Außerdem fordert die Gewerkschaft bei der Ausbildungsvergütung 100 Euro mehr sowie für die Beschäftigten eine Regelung zur Altersteilzeit mit Rechtsanspruch. Von der Arbeitgeberseite habe es bislang kein Angebot gegeben.

Personal fehlt „an allen Ecken“

Susanne Hylla, bei Verdi in Bremen zuständig für die Bankenbranche, sagte: „Seit der Vollintegration der Postbank in die Deutsche Bank wächst der Druck auf die Beschäftigten. Die Arbeitsbelastung ist so hoch wie noch nie. Es fehlt an allen Ecken Personal.“ Die Postbank lobe ihre „guten Erfolge“, aber beteiligen wolle sie die Beschäftigten daran nicht.

Derzeit ist die Deutsche Bank dabei, die Postbank als Unternehmenstochter voll in den Konzern zu integrieren. Innerhalb des Konzerns sollen dadurch bis 2022 nochmals 1300 Jobs wegfallen. Der Stellenabbau soll über das Auslaufen befristeter Verträge, über Abfindungen und den Weggang von Mitarbeitern erfolgen.