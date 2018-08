Die Weser in Bremerhaven. Hier sollen zusätzliche Schutzgebiete ausgewiesen werden für Meeres- und Flussneunaugen und für Finte. Ob als Landschaftsschutzgebiet oder als Naturschutzgebiet, wollen Wirtschafts- und Umweltressort nun juristisch vom Bundesumweltministerium prüfen lassen. (JASPERSEN/dpa)

Es geht um den Schutz der Meeresneunaugen, der Flussneunaugen und der Finte in der Weser. Diese Fischarten genießen Schutz in ganz Europa, und die Weser soll ihnen als Lebensraum und Wanderstrecke dienen. Gleichzeitig ist die Weser als Bundeswasserstraße aber auch die tägliche Wanderstrecke für eine Vielzahl von Schiffen mit Containern, Stück- und Schüttgütern. Nun sollen auf der einen Seite sowohl entlang des Flusslaufs der Weser in Bremerhaven als auch in Bremen-Nord und der Lesum neue Schutzgebiete ausgewiesen werden. Die Umsetzung von EU-Recht und von Bundesrecht erfordert die Ausweisung zusätzlicher Gebiete. Es geht um die sogenannten „Natura 2000“-Gebiete im Rahmen der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH). In Bremerhaven soll dabei das Naturschutzgebiet an der Luneplate um einen Teil erweitert werden.

Für die Sitzung der Umweltdeputation an diesem Donnerstag gibt es dazu eine Vorlage. Doch schon am Mittwoch beschäftigte sich der Hafenausschuss damit. Die Bremer CDU-Fraktion befürchtet Schaden für die Hafenwirtschaft durch die unumkehrbare Ausweisung von Schutzgebieten und hat zu dem Thema deshalb eine Aktuelle Stunde für die Bürgerschaftssitzung kommende Woche beantragt. Die Fraktion sieht hier einen neuen Koalitionsstreit zwischen Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) und Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) aufziehen, unter dem die Hafenwirtschaft leiden könnte. Die hafenpolitische Sprecherin der CDU, Susanne Grobien gab zu bedenken, dass die Ausweisung der Weserabschnitte als Naturschutzgebiet die Schifffahrt und die zukünftige Entwicklungsfähigkeit der bremischen Häfen gefährden würde.

Statt Einigung nur eine Art Vertagung

Nachdem es auf Ebene der entsprechenden Abteilungsleiter von Wirtschafts- und Umweltressort zunächst zu keiner Lösung kam, machten Beobachter bereits einen Konflikt zwischen den beiden Ressorts aus. Schließlich versuchten dann die zuständigen Staatsräte beider Abteilungen einen Tag vor der Hafenausschusssitzung eine Einigung zu finden. Stattdessen kam es dabei allerdings nur zu einer Art Vertagung. Bremens Wirtschaftssenator Günthner erklärte: „Weil uns nicht ganz klar ist, was wir im Einzelnen zwingend machen müssen, werden wir Gespräche mit der Bundesregierung mit dem zuständigen Ministerium führen. Darauf haben sich der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr und mein Haus verständigt.“ Es werde also nochmals geprüft, ob im Einzelfall die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet erforderlich ist oder als Naturschutzgebiet, oder ob der vorhandene Bewirtschaftungsplan Weser ausreicht, um die Schutzziele zu erreichen. Der im Wirtschaftsressort zuständige Abteilungsleiter Jörg Peters ergänzte: „Es gibt zwischen den beiden Ressorts das Einvernehmen, die Interessen der Hafenwirtschaft und die des Umweltschutzes zu wahren.“ Die Frage des ‚Wie‘ soll also nun das Bundesumweltministerium beantworten. Es gehe aber auch darum, ob bestehende Schutzgebiete im Rahmen dessen womöglich anders zugeschnitten werden ­können, um auch die Interessen der Hafenwirtschaft und der Werften zu berücksichtigen.

„Zwischen die beiden Ressorts passt kein Blatt.“

Sollte das Ministerium den Bewirtschaftungsplan nicht als ausreichend erachten, müssen sich die Staatsräte beider Ressorts abermals zusammensetzen. Angesichts des geschilderten Einvernehmens sagte später bei der Sitzung der Wirtschaftsdeputation Robert Bücking als wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen leicht süffisant: „Zwischen die beiden Ressorts passt kein Blatt.“

Einen Streit wollte auch Bremens Wirtschaftssenator Günthner nicht sehen. Stattdessen versuchte er, in Richtung CDU auszuteilen: „Dass wir dazu verpflichtet sind, diese Schutzgebiete auszuweisen, geht auf den Umweltsenator im Jahr 2005 und die Anmeldung von FFH-Gebieten zurück. Und das war damals Jens Eckhoff von der CDU.“ Daraufhin die Hafenausschussvorsitzende Susanne Grobien (CDU): „Das ist schön für das historische Wissen, hilft uns aber nicht weiter im Sinne einer pragmatischen Lösung. Diese erneute juristische Prüfung vom Bundesministerium bringt Aufschub und für viele vielleicht auch Klarheit. Trotzdem fanden wir es angebracht, dies als Diskussion zu thematisieren.“

Hintergrund ist, dass auch das Land Niedersachsen Teile der Unterweser als Schutzterrain ausweisen will. Allerdings werden drei Gebiete vor den Häfen von Nordenham, Brake und Lemwerder nur als Landschaftsschutzrevier ausgewiesen, die ursprünglich als Naturschutzgebiete geplant waren.

Die Ausweisung von Schutzgebieten ist in Bremen ein sensibles Thema. Immerhin führte dies im Jahre 1995 zum Bruch der Ampel-Koalition. Der damalige Umweltsenator Ralf Fücks (Grüne) hatte Flächen, die in der Hemelinger Marsch als Gewerbeflächen vorgesehen waren, als EU-Vogelschutzgebiet angemeldet.