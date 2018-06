Der Katamaran "Adler Cat", der ab 30. Juni am Wochenende die Verbindung Cuxhaven-Sylt fährt, bietet insgesamt Platz für 224 Personen. (XYZ)

Sylt/Cuxhaven. Sylt gilt für viele als die Urlaubsinsel schlechthin – nur mit der Anreise läuft es nicht optimal: Regelmäßige Staus und Autozüge, die über mehrere Monate wegen defekter Gleisabschnitte in einigen Abschnitten statt 140 Stundenkilometern nur 20 Stundenkilometer fahren, sorgen für eine zeitaufwendige Anfahrt. Ab Ende Juni wird es nun eine Alternative geben, um Sylt etwas stressfreier zu erreichen: Die Reederei Adler-Schiffe setzt ihren Katamaran MS "Adler Cat" auf der Strecke Cuxhaven-Sylt ein. Fahrtzeit: zwei Stunden und 15 Minuten.

Premierenfahrt ist am 30. Juni. Von da an wird der Schnell-Katamaran jeden Sonnabend und Sonntag um 9 Uhr ab dem Anleger Alte Liebe in Cuxhaven zur Nordseeinsel Sylt/Hafen Hörnum fahren. Auf der Rückfahrt legt die "Adler Cat" um 16.45 Uhr in Hörnum ab und ist etwa gegen 19 Uhr wieder in Cuxhaven.

Der 30 Meter lange und etwa zehneinhalb breite Katamaran bietet insgesamt Platz für 224 Personen verteilt auf Haupt- und Oberdeck. Zudem ist er mit einem Bugfender ausgestattet, der ein schnelles An- und Anlegen ermöglicht. Bei der Buchung haben die Gäste die Möglichkeit, ihren Wunschplatz direkt auszuwählen. Das Hin- und Rückfahrticket zur Urlaubsanreise auf dem Hauptdeck ist für Erwachsene ab 69 Euro, Kinder ab 42 Euro (vier bis 14 Jahre) und für Familien ab 180 Euro (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder) erhältlich. Die Tickets auf dem Oberdeck sind geringfügig teurer. Wer sieben Tage Urlaub auf der Insel macht kann zudem das Wochenticket der Sylter Verkehrsgesellschaft dazubuchen, was für eine relativ uneingeschränkte Mobilität auf Sylt sorgt, informiert die Reederei.

"Wir denken, dass das Angebot gut angenommen wird", so Reederei-Sprecherin Juliane Nissen-Hünding. "Denn wir kennen das manchmal sehr aufwendige Anfahrtsprozedere aus eigener Erfahrung – wir haben unseren Hauptsitz auf Sylt." Der Katamaran biete für Leute, die über Niedersachsen kommen, eine echte Alternative, "um schnell und auf direktem Weg die Insel zu erreichen“.

Die "Adler Cat" ist bis zum 28. Oktober auf dieser Strecke jedes Wochenende im Einsatz. Sollte die Verbindung auf den gewünschten Erfolg stoßen, schließt die Reederei laut Juliane Nissen-Hünding nicht aus, den Fahrplan ab Cuxhaven im nächsten Jahr auszubauen. Weitere Informationen gibt es unter www.adler-schiffe.de/cuxhaven im Internet.

Mit Verbindungen von Inseln zum Festland kennt sich Adler-Schiffe aus: Die Reederei wurde 1950 gegründet und wird in zweiter Familiengeneration von Sven Paulsen geleitet. Die Flotte besteht derzeit aus 26 Fahrgastschiffen und ist an der Nord- und Ostseeküste, sowie in der Binnenschifffahrt auf Elbe, Eider und Nord-Ostsee-Kanal auch für Ausflugsfahrten im Einsatz.

Die Tour Nordstrand-Nordstrandischmoor gilt als Jungfernfahrt der Reederei. Nach der Gründung am 1. Mai nahm Kurt Paulsen auf dieser Verbindung im Gründungsjahr an Pfingsten zum ersten Mal Gäste an Bord eines umgebauten Fischkutters. Es folgten weitere Höhepunkte: 1961 wurde das erste 50-Personen-Passagierschiff „Adler“ gebaut. Weitere Ausflugsschiffe kamen hinzu. Zwischen 1975 und 1980 ließ die Reederei unter anderem fünf neue Adler-Schiffe mit Kapazitäten von 200 bis 369 Fahrgästen bauen. In dieser Zeit nahm das Duty-free-Geschäft ab Nordstrand und Sylt Fahrt auf. Auch die legendären sogenannten Butterfahrten ab Hörnum/Sylt fanden 1975 ihren Ursprung und sorgten außerhalb der Zollgrenze für ein zollfreies Einkaufen auf See.

Wem die etwa zwei Stunden Fahrtzeit von Cuxhaven nach Sylt immer noch lange sind, der kann ab 1. Juli auch den Flieger vom Bremer Airport nehmen: Die norddeutsche Fluggesellschaft yourways bietet die Verbindung freitags bis sonntags an. Flugzeit: eine Stunde.