Der Bremer Energieversorger SWB zieht die Strom- und Gaspreise zum 1. Februar spürbar an. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Grund für die Erhöhung sind demnach die höheren Kosten für Strom und Gas an den Großhandelsmärkten. Zudem stiegen zum Ende des Jahres die Netznutzungsentgelte laut SWB deutlich. Das gibt das Unternehmen nun an seine Kunden weiter.

Besonders die Gaspreise steigen. Das zeigt die Rechnung der SWB für den Tarif Erdgas Plus in Bremen. Der Verbraucherpreis steigt pro Kilowattstunde um 1,02 Cent auf künftig 6,10 Cent. Der monatliche Grundpreis legt um 1,19 Euro auf 11,02 Euro zu. Für einen Beispielhaushalt mit einer Jahresmenge von 18.000 Kilowattstunden bedeutet das 16,49 Euro mehr im Monat.

Wer das Produkt Strom Basis in Bremen bekommt, zahlt künftig 1,99 Cent mehr und damit 25,99 Cent Verbrauchspreis pro Kilowattstunde. Der monatliche Grundpreis steigt um 63 Cent auf 9,23 Euro. Bei einer Jahresverbrauchsmenge von 2100 Kilowattstunden steigt der Preis laut SWB um 4,11 Euro im Monat für einen Beispielhaushalt.

Erhöhung schon erwartet

In der Vergangenheit konnten Kunden dagegen oft von sinkenden Kosten profitieren. „Die Entgelte zur Nutzung des Erdgasnetzes und die Beschaffungskosten haben sich in Bremen in den letzten vier Jahren besonders günstig entwickelt", sagt Alexander Kmita, der Geschäftsführer der SWB Vertrieb. "Den Vorteil haben wir jedes Mal als Preissenkung an unsere Kunden weiter gegeben und konnten im Frühjahr 2018 zum vierten Mal hintereinander die Preise senken." Doch nun steigen bei Strom und Gas die Preise für wichtige Faktoren. Die Erhöhung der Gaspreise war bereits vor ein paar Wochen erwartet worden.

Die SWB, Tochtergesellschaft des Energieversorgers EWE in Oldenburg, geht trotz der Erhöhung aber davon aus, weiter zu den preiswerteren Anbietern zu gehören, da für alle der Einkauf der Energie im Großhandel teurer geworden ist. Im Vergleich mit ähnlichen Großstädten gehöre der Energieversorger schon seit langem zur Gruppe der günstigsten Anbieter, sagt Geschäftsführer Kmita: "Wie viel Mehrkosten unseren Kunden genau entstehen, liegt natürlich an der individuellen Verbrauchsmenge in jedem Haushalt.“