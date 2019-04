So sieht es bei der SWB in Hastedt in einem der neuen Hybridspeicher-Container aus. (Stümpke/SWB)

An wohl kaum einem anderen Ort ist der Kontrast zwischen alter und neuer Energie besser zu sehen als beim SWB-Kraftwerk Hastedt. Wie immer lagert die Steinkohle, die dort verbrannt wird, auf Halde. Neu sind aber mehrere weiße Container, die direkt neben dem großen Kohlehaufen stehen. Sie beherbergen drei große Lithium-Ionen-Speichermodule und die dazugehörigen Wechselrichter. Kohlekraft und Energiespeicher – von nun an sollen am SWB-Standort im Bremer Osten diese beiden Technologien zusammenarbeiten.

Denn was hier am Freitagnachmittag in Betrieb genommen wurde, ist bisher einmalig in Deutschland. Die neue Anlage sorgt dafür, dass die Batterien überschüssigen erzeugten Strom speichern und diesen dann nach Bedarf wieder abgeben können. So kann der Bremer Energieversorger den Strom mithilfe eines Elektrokessels, der wie eine Art Tauchsieder funktioniert, in heißes Wasser für das Fernwärmenetz im Bremer Osten umwandeln.

Einzigartig daran ist bisher die Verbindung der beiden Sektoren Strom und Wärme. Das Nachladen der Batterie erfolgt laut SWB über das Heizkraftwerk. Es könne aber ebenso Windstrom in den Speicher eingespeist werden, wie es vom Bremer Energieversorger heißt. Die Batterien haben eine Leistung von 15 Megawatt. Das entspricht laut SWB der Batterieleistung von 144 Tesla-Pkw oder von drei gängigen Windrädern, wie sie an Land oder auf hoher See arbeiten.

SWB-Mitarbeiter hatte die Idee dazu

Die drei Module, die nun am Netz sind, haben auch Namen erhalten: Das erste Modul heißt Ewald, das zweite Werner und das dritte Marcus. Bei Ewald ist der SWB-Ingenieur Ewald Röben Namenspate, der die Idee zu diesem Projekt hatte – von einigen wird er auch als „Daniel Düsentrieb“ bezeichnet. Seine Idee wurde auch als Patent angemeldet. Werner Hölscher ist bei der SWB der Betriebsleiter Anlagenservice und Marcus Bol ist in Hastedt der Kraftwerksleiter.

Beim offiziellen Start am Freitagnachmittag freute sich der SWB-Vorstandsvorsitzende Torsten Köhne, dass bei diesem Projekt der Kostenrahmen und auch der Zeitrahmen eingehalten wurden. Die Anlage hat mehr als zehn Millionen Euro gekostet. Die erste Idee dazu kam vor zwei Jahren, Spatenstich war im Januar 2018. Köhne scherzte in seiner kurzen Rede, dass die SWB nun vor einem neuen Problem steht: „Jetzt müssen wir aufpassen, dass keiner die Container klaut. Bei einem Kraftwerk wie hier muss man sich diese Frage nicht stellen.“

Die Lithium-Batterien stammen von der Schweizer Firma Leclanché, der elektronische Schalter, der zwischen dem Elektrokessel und dem Batteriespeicher arbeitet, ist von AEG Power Solutions aus Warstein im Sauerland. Damit kehrt ein kleines Stück AEG nach Hastedt zurück. Denn die Firma hatte, so lange es sie in Bremen gab, ihren Sitz immer in dem Ortsteil. Auf den weißen Containern prangt daher nicht nur das SWB-Logo, sondern auch das von. Jörg Liedloff von AEG Power Solutions sagte: „Da steckt auch wirklich AEG drin.“ Für das Unternehmen war dieses SWB-Projekt auch Neuland, wie Liedloff erläuterte: „Für uns ist dies bisher einmalig, diese Kombination, so wie sie hier betrieben wird.“

Bessere Energieeffizienz beim Kohlekraftwerk

Er setzt nun auf das Interesse von anderen Unternehmen. Das hofft auch die SWB. Werner Hölscher, dem der Name des zweiten Moduls gewidmet ist, sagte: „Wir hatten bereits in den vergangenen Wochen mehrere interessierte Besucher.“ Beim offiziellen Start am Freitag war sogar ein Gast der Fernwärme Ulm anwesend, die überlegen, wie sie eine solche Anlage vielleicht auch bei sich im Schwäbischen bauen können. Aber auch für Unternehmen aus der Industrie, die über eigene Kraftwerke verfügen, könnte so ein Hybridspeicher interessant sein.

Das Projekt wird außerdem wissenschaftlich begleitet: Das DLR-Institut für vernetzte Energiesysteme in Oldenburg wird zusammen mit der SWB und der AEG untersuchen, wie dieser Hybridspeicher ein wichtiger Baustein für die Energiewende werden kann. Das Bundeswirtschaftsministerium hat dazu eine Fördersumme im sechsstelligen Bereich bewilligt. Laut Hölscher hat diese Summe extrem beruhigt: „Bei einer Gesamtinvestition von mehr als zehn Millionen Euro fällt das schon ins Gewicht, und wir haben dadurch schwarz auf weiß, dass wir hier etwas Einmaliges, etwas Besonderes am Standort Hastedt gebaut haben.“

Die neue Anlage trägt insgesamt zu einer besseren Energieeffizienz beim Kohlekraftwerk bei. Im Forschungsprojekt gehe es auch darum, wie durch die Kombination die noch laufenden alten CO2 ausstoßenden Kraftwerke langfristig abgelöst werden können.

Für die SWB soll der Hybridspeicher in Hastedt erst der Anfang sein. Hölscher und seine Kollegen machen sich bereits Gedanken, an welchen Standorten sie weitere Anlagen bauen können. Bei diesen Projekten soll es darum gehen, wie in den Batteriecontainern der Windstrom gespeichert werden kann, und wie sie optimal als Notstromspeicher zum Einsatz kommen können. Der Energieversorger EWE, zu dem die SWB gehört, hatte erst im November in Varel einen Batteriespeicher eingeweiht. Die Anlage speichert Offshore-Windstrom, um ihn später ans Netz abzugeben.