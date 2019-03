Eine der Sehenswürdigkeiten von Toulouse: Die Kathedrale Saint-Etienne de Toulouse in der Altstadt. (Frederic Scheiber / dpa)

Der Flughafen Bremen bekommt eine weitere neue Fluggesellschaft. Ab Ende März wird die dänische Gesellschaft Sun-Air of Scandinavia, ein Franchisepartner der British Airways, drei Mal die Woche nach Toulouse im Süden Frankreichs fliegen. Wie eine Sprecherin des Airports am Montag mitteilte, sollen ab dem 26. März dienstags, mittwochs und donnerstags Flüge starten. Abflug ist am Dienstag und Mittwoch um 7 Uhr in Bremen, donnerstags startet der Flieger um 15.10 Uhr. Die Rückflüge starten an den jeweiligen Tagen immer um 18 Uhr. Die Flugzeit beträgt jeweils rund 2:15 Stunden.

"Bremen und Toulouse verbindet starke wirtschaftliche Beziehungen. Die Route ist vor allem für Airbus wegen der Werke in Bremen und Südfrankreich interessant", so die Flughafen-Sprecherin. In Toulouse werden unter anderem der A380 und der A350 auf einer Fläche von 700 Hektar zusammengebaut. Tickets für die Flüge können ab sofort gebucht werden.

Bereits im Februar hatte der Hans-Koschnick-Airport zwei neue Fluggesellschaften bekanntgegeben. Sundair und Corendon Airlines werden einige Strecken der insolventen Fluggesellschaft Germania übernehmen, zusätzlicher erhöhen Ryanair und Lufthansa die Frequenzen nach Mallorca (Ryanair) und München (Lufthansa). (sei)