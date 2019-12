Die SWB erhöht die Strompreise zum 1. Februar um 1,9 Cent pro Kilowattstunde. (Woitas/DPA)

Die SWB erhöht zum 1. Februar 2020 die Strompreise, das Erdgas wird etwas günstiger. Das hat der Energieversorger am Montag mitgeteilt. Demnach steigt der Verbrauchspreis je Kilowattstunde im Produkt SWB Strom Basis um 1,9 Cent auf künftig 27,89 Cent (brutto). Der monatliche Grundpreis bleibt stabil. Für einen Beispielhaushalt in Bremen mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2015 Kilowattstunden würden sich die Stromkosten dadurch rein rechnerisch um rund 38,29 Euro erhöhen.

Was das Erdgas angeht, sinkt beim Produktbeispiel SWB Erdgas der Preis für die Kilowattstunde um 0,39 Cent auf künftig nur noch 5,71 Cent. Damit gibt das Unternehmen die günstigeren Beschaffungskosten an die Kunden weiter. Beim Strom ergeben sich die höheren Preise laut SWB durch den Aufwand für die Netznutzung, die Beschaffung und für die staatlich verursachten Kosten.

Gestiegene Beschaffungskosten beim Strom

Die höheren Preise für eine Kilowattstunde Strom ergeben sich aus dem im Saldo teureren Kostenblock der staatlich veranlassten Steuern, Abgaben und Umlagen sowie den gestiegenen Beschaffungskosten.

Der SWB-Vertriebsgeschäftsführer Alexander Kmita sagte dazu: „Dank günstigerer Beschaffungskosten für Erdgas senken wir den Verbrauchspreis je Kilowattstunde. Das gilt für die Grundversorgung und auch für alle anderen Erdgasprodukte. Den Verbrauchspreis unserer Stromprodukte hingegen heben wir an, weil wir dort erhöhte Kosten für die Beschaffung und die Steuern, Abgaben und Umlagen haben." Wie viel Einsparung oder Mehrkosten das den Kunden jeweils bringe, liege an der individuellen Verbrauchsmenge in jedem Haushalt. "Erfreulich ist, dass bei nahezu allen unseren Stromkunden, die zugleich auch SWB-Erdgaskunden sind, die monatlichen Kosten für Energie sinken werden", fügte Kmita an.

Grundpreis bleibt unverändert

Stabil bleibt der monatliche Grundpreis. Dadurch könnte ein Beispielhaushalt in Bremen mit der durchschnittlichen Jahresverbrauchsmenge von 18.000 kWh und bei einem unveränderten Verbrauchsverhalten rein rechnerisch 70,20 Euro sparen.

Das Unternehmen gibt die Veränderungen, die sich aus dem Aufwand für die Netznutzung, die Beschaffung und für die staatlich verursachten Kosten ergeben, an seine Kunden weiter. Das führt beim Erdgas zu einer Preissenkung, beim Strom zu einer Erhöhung. Für SWB-Erdgaskunden, die zugleich auch SWB-Stromkunden sind, sinken laut dem Energieversorger die monatlichen Kosten.

Bereits im November haben bundesweit mehr als 170 Unternehmen angekündigt, bei sich den Strompreis zu erhöhen - so hatten es damals die Vergleichsportale Verivox und Check24 mitgeteilt. Demnach erhöhen die Versorger ihre Preise um 5,4 Prozent.