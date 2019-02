Auch das Kochen mit Gas wird teurer. (Stephanie Pilick)

Wer mit Gas heizt oder kocht, muss sich sehr bald auf einen Anstieg der Preise gefasst machen – auch in Bremen und Niedersachsen. Auf Nachfrage sagte eine Sprecherin des Bremer Versorgers SWB dem WESER-KURIER, dass eine Gas-Preiserhöhung zwar nicht mehr zu Januar geplant sei, aber definitiv im neuen Jahr kommen werde. Grund seien die erhöhten Einkaufskosten bei Erdgas. In welcher Höhe der Preisanstieg ausfallen wird, könne das Unternehmen derzeit noch nicht beantworten. Es werde noch kalkuliert.

Auch der niedersächsische Versorger EWE in Oldenburg kündigte Erhöhungen an. Wie stark die Preise steigen werden, werde der Konzern Anfang Dezember verkünden, sagte ein Sprecher. Auch bei EWE wird noch gerechnet. Als frühesten Zeitpunkt für eine Preisanpassung nennt der Sprecher den 1. Februar 2019, frühere Erhöhungen schließe er aus. Nicht betroffen seien hingegen Kunden mit sogenannten Fix-Verträgen, sagte der EWE-Sprecher. Fix-Verträge werden in der Regel über einen festgelegten Zeitraum abgeschlossen, können in diesem Zeitraum nicht gekündigt werden, aber garantieren einen festen Preis.

Durchschnittliche Erhöhungen von rund acht Prozent

Nach Angaben der beiden Internet-Vergleichsportale Check24 und Verivox, haben bereits über 200 Gasversorger in Deutschland eine Preisanpassung vorgenommen oder planen dies spätestens zum Jahreswechsel. Rund 1,8 Millionen Haushalte seien davon betroffen. Laut Check24 belaufen sich die bisherigen Preisanstiege im Durchschnitt auf 8,4 Prozent. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden bedeutete das Mehrkosten von 111 Euro im Jahr. Das entspricht in etwa dem Verbrauch für 150 Quadratmeter. Zu ähnlichen Zahlen kommt auch Verivox. Hier geht man von einem Preisanstieg von durchschnittlich 7,7 Prozent aus. Am höchsten fallen demnach die Preissteigerungen in Rheinland-Pfalz (13 Prozent) aus, aber auch in Brandenburg (11,5 Prozent) und Niedersachsen (10 Prozent) sei ein zweistelliges Plus zu verzeichnen.

Verbraucherzentrale rät zum Anbieter-Wechsel

Laut der Energieexpertin der Verbraucherzentrale Bremen Inse Ewen können sich Verbraucher darauf verlassen, dass sie sechs Wochen vor einer Erhöhung vom Versorger Bescheid bekommen. Änderungen müssen mit diesem Vorlauf angekündigt werden. Über die Preisgestaltung wacht die Bundesnetzagentur. Anbieter müssen eine Anpassung gegenüber der Behörde erklären.

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen rät betroffenen Gas-Kunden in diesem Fall zu einem Versorger-Wechsel. Sollte der eigene Anbieter eine Preiserhöhung durchführen, könne man vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen, sagte Tiana Preuschoff, Energierechtsexpertin im Projekt Marktwächter Energie der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Ein Wechsel lohne sich immer. „Jeder Versorger kalkuliert anders, außerdem kaufen die verschiedenen Anbieter unterschiedlich ein“, sagte Preuschoff dem WESER-KURIER. Neukundenangebote seien zudem ohnehin oft attraktiver.

Verschiedene Ursachen sind schuld an der Erhöhung

Die letzte Erhöhung des Gaspreises gab es in Deutschland im Jahr 2013. Seitdem fiel der Gaspreis für Verbraucher aber kontinuierlich. Anders, als für Einkäufer: „Die Einfuhrpreise für Erdgas wurden in den vergangenen beiden Jahren um rund 40 Prozent erhöht“, sagte Verivox-Energieexperte Mathias Köster-Niechziol. Vor allem in diesem Jahr seien die Preise aber noch mal deutlich gestiegen. Auch die Börsenpreise haben allein zwischen März und Oktober dieses Jahres um rund 50 Prozent zugelegt.

Die Ursachen für den Anstieg der Gaspreise sind vielfältig. Auch der gestiegene Erdöl-Preis könnte dazu beigetragen haben: „Öl spielt immer eine Rolle und ist ein Trendsetter für die Energiemärkte“, sagte Rainer Wiek vom Energie-Informationsdienst EID.

Insgesamt ist Gas in Europa knapper geworden. Das liegt unter anderem daran, dass Russland in jüngster Vergangenheit vermehrt den attraktiveren asiatischen Markt belieferte. Hinzu kommt die angezogene Konjunktur, die wiederum zu einer steigenden Energienachfrage führte. Erdgas war zudem in den vergangenen Monaten besonders gefragt, weil die daraus gewonnene Energie den Wegfall von Kohle ersetzen musste: Die Hitze im Sommer führte nämlich dazu, dass der Transport von Kohle über die Flüsse erschwert wurde. Die Wasserstände sind teilweise immer noch so niedrig, dass die Beschiffung eingestellt werden musste.