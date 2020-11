So soll das neue mit Erdgas betriebene Blockheizkraftwerk in Hastedt aussehen. (Simulation SWB)

Der Bremer Energieversorger SWB verfolgt weiter den Abschied von der Steinkohle. An diesem Freitag legte der Konzern den Grundstein für ein neues mit Gas betriebenes Blockheizkraftwerk am Standort in Hastedt. Die Investition von 140 Millionen Euro sichere die Strom- und Wärmeversorgung für den Bremer Osten in den kommenden fünfzehn Jahren, äußerte sich der Vorstandsvorsitzende der SWB Torsten Köhne in der Mitteilung des Unternehmens. Das mache den Ausstieg aus der Kohle erst möglich. Projektpartner ist ein Konsortium von Uniper und Wärtsilä.

Die Anlage soll 2022 in Betrieb genommen werden und jährlich 550 000 Tonnen CO2 einsparen. Bisher gehören die drei Kohlekraftwerke in Bremen zu den Hauptverursachern der Emissionen in der Stadt. Das Blockheizkraftwerk soll laut SWB 70 Prozent CO2 einsparen. Zum Vergleich: Um einen entsprechenden Effekt zu erzielen, müssten 40 Millionen Bäume gepflanzt werden.

Der Bremer Osten soll später sowohl mit Wärme aus dem Blockheizkraftwerk als auch dem Müllheizkraftwerk versorgt werden. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) lobte das neue Vorhaben der SWB, Bremen schreite „ein großes Stück in Richtung Klimaneutralität voran“ und verabschiede sich am Standort endgültig von der Kohle. In Hastedt werde seit 1906 ein Teil der Energie erzeugt und geliefert, die Bremen für sein wirtschaftliches Wachstum benötige – in Zukunft noch klimaschonender.

Ganz konkret könnte der Abschied von der Kohle bald im Hafen werden. Die SWB will den Kraftwerkstandort in einer der Auktionen der Bundesnetzagentur in den nächsten Jahren zur Stilllegung anbieten. „Die Anlage ist geradezu dafür prädestiniert“, sagte Köhne beim Treffen der Enquetekommission für die Klimaschutzstrategie Bremens im August. Offen ist, ob der Standort schon bei der aktuell laufenden ersten Auktion dabei ist.