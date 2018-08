Im Kohlekraftwerk Bremen-Hafen wurde in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weniger Strom erzeugt. (Frank Thomas Koch)

Der Umschlag von Kohle, Koks und Erzen hat eine lange Tradition in den stadtbremischen Häfen. Und bei diesen Massengütern, die vor allem zur Stromproduktion und zur Herstellung von Stahl eingesetzt werden, gibt es nun einen deutlichen Ladungsrückgang in den stadtbremischen Häfen: So gab es einen Einbruch beim Massengut von 28,7 Prozent in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, und da insbesondere bei Kohle (minus 40,1 Prozent) und Erzen (minus 12,9 Prozent).

Dieser Rückgang führt laut der Hafengesellschaft Bremenports dazu, dass an den Hafenanlagen in Bremen-Stadt im ersten Halbjahr etwa eine Million Tonnen weniger über die Kajen gingen. Das entspricht einem Minus von 15,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein Grund für den Einbruch bei Kohle ist offenbar, dass der Bremer Energieversorger SWB weniger Strom durch den Einsatz von Kohle produziert hat.

Um wie viel diese Menge gesunken ist, dazu wollte sich der Energieversorger nicht äußern: „Das machen wir aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht“, sagte Alexander Jewtuschenko am Montag auf Nachfrage des WESER-KURIER. „Wir haben in diesem Jahr auf jeden Fall weniger Strom mit Kohle produziert als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum“, so der SWB-Sprecher.

Der geringere Einsatz von Kohle resultiere auf jeden Fall aus einer Revision im Kohlekraftwerk Bremen-Hafen. „So eine Revision geht über mehrere Wochen und das führt automatisch dazu, dass weniger Strom produziert wird“, so der SWB-Sprecher. Ein weiterer Grund für den geringeren Bedarf an Kohle: Es habe in den ersten sechs Monaten teilweise Marktpreise auf einem Niveau gegeben, das den Einsatz von Kohle nicht gerechtfertigt hätte.

„Das wäre nicht wirtschaftlich gewesen.“ Das beziehe sich auch auf das zweite Kohlekraftwerk der SWB im Bremer Stadtteil Hastedt. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten 324.000 Tonnen Kohle/Koks umgeschlagen, 2017 waren es im Vergleichszeitraum 541.000 Tonnen. Bei Erzen waren es 2,5 Millionen Tonnen in der ersten Jahreshälfte 2017, im ersten Halbjahr 2018 sind 2,178 Millionen Tonnen.

Umgeschlagen werden diese Massengüter fast ausschließlich über die Kaianlagen des Terminalbetreibers Weserport im Industriehafen, dort speziell im Hüttenhafen. Das Unternehmen gehört zu 51 Prozent zum international tätigen Logistikdienstleister Rhenus und zu 49 Prozent zum Stahlunternehmen Arcelor Mittal Bremen.

Auch Kraftwerk in Hastedt steht auf dem Prüfstand

Warum das Umschlagsvolumen so deutlich zurückgegangen ist, dazu gab es es von Weserport am Montag keine Stellungnahme, weil die Geschäftsführung terminlich außer Haus war. Vieles deutet darauf hin, dass der Kohle-Umschlagseinbruch aber allein auf die geringere Stromproduktion beim Energieversorger SWB zurückzuführen ist.

Denn der in Bremen zweite große Abnehmer von Kohle –die Stahlwerke Arcelor Mittal – haben nach eigenen Angaben die Stahlproduktion nicht zurückgefahren. Und bei den Erzen könne es durchaus sein, dass ein Schiff verspätet angekommen und erst nach dem Stichtag der Erfassung eingetroffen sei, so eine Sprecherin von Arcelor Mittal.

Dass die Kohlekraftwerke ohnehin zur Disposition stehen, hat der SWB-Mutterkonzern EWE bereits vor zwei Jahren klargestellt. Schließlich will sich der Oldenburger Energiekonzern im Zuge seines Konzernumbaus komplett aus der konventionellen Energieerzeugung zurückziehen, und zwar bis 2026. Nicht nur das Kohlekraftwerk Bremen-Hafen steht auf der Streichliste – auch das Kraftwerk in Hastedt steht auf dem Prüfstand.

Bei den Erzimporten gebe es immer Schwankungen, die sich im Jahresverlauf bislang immer ausgeglichen hätten, so Tim Cordßen, Sprecher von Bremens Wirtschafts- und Häfensenator Martin Günthner (SPD). Und bei den Koks-Importen habe es eine Transportverlagerung auf die Bahn gegeben. Dass der Kohlebedarf zurückgegangen sei, sei sicherlich darauf zurückzuführen, dass bekanntlich in allen Kohlekraftwerken die Produktionskapazitäten nicht mehr voll ausgeschöpft würden.

Diese Rückgänge speziell bei Kohle seien aber kein Grund zur Sorge, so Wirtschaftssenator Günthner. Dass man weg will von diesem fossilen Brennstoff, sei erklärtes Ziel der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Energiewende. „Insofern werden wegen der Energiewende weniger Kohle-Importe benötigt.“ Dass ein solcher Rückgang mittelfristig durch andere Umschlagsgüter in den stadtbremischen Häfen kompensiert werde, davon ist der Senator überzeugt.

So sei etwa der Stückgutumschlag um 4,7 Prozent gestiegen. Und auch der Gesamtumschlag an den Hafenanlagen in Bremerhaven und Bremen sei in den ersten sechs Monaten auf Vorjahresniveau geblieben. Laut Bremenports wurden 36,5 Millionen Tonnen umgeschlagen. Auch die Zahl der Handelsschiffe, die von Januar bis einschließlich Juni die Kajen im Land Bremen angelaufen haben, ist danach mit 3471 gegenüber 3474 im ersten Halbjahr stabil.