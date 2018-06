Frank Priewe geht zum Ende des Monats. Persönliche Gründe sollen zu seiner Entlassung geführt haben. (FR)

Die SWB trennt sich im Einvernehmen mit ihrem Aufsichtsrat von Vorstand Frank Priewe. Der Verantwortliche für Vertrieb, Personal und IT soll zum Ende des Monats aus der Führungsetage des Bremer Energieversorgers ausscheiden. Der Vorstandsvorsitzende Torsten Köhne und sein Vorstandskollege Timo Poppe übernehmen bis auf Weiteres Priewes Ressort. Die SWB teilte am Freitag mit, dass zur Entscheidung "unterschiedliche Auffassungen" der Unternehmensführung im Vorstand geführt hätten. Weitere Hintergründe zur Entlassung gab es auf Nachfrage nicht. "Wir danken Frank Priewe für sein Engagement und die Impulse, die er bei zentralen Themen gesetzt hat", äußerte sich der Aufsichtsratsvorsitzende und Vorstandschef der EWE Stefan Dohler. Dazu zählten die Entwicklung des Vertriebs wie auch die Neuausrichtung der Bereiche IT und Personal. Die SWB ist Tochter des Oldenburger Konzerns EWE.

"Letztendlich sind Vorstände aber auch Menschen."

Erst im April 2016 stieg Frank Priewe in den Vorstand der SWB ein. Zuvor war der Manager bei der DB Regio Bus Nord tätig. Für die Trennung sind laut Betriebsrat Peter Marrek persönliche Gründe verantwortlich: "Das ist kein Geheimnis. Wie sonst im Leben hat das was mit menschlicher Chemie zu tun. Da gab es Differenzen im Vorstand."

Priewe habe dabei einen wesentlichen Beitrag zur neuen betrieblichen Altersvorsorge im Unternehmen geleistet. Damit habe er die Zukunft der SWB mitgesichert, betonte Marrek, denn ohne die Veränderung sei es für den Energieversorger sehr schwierig, wenn nicht gefährlich geworden. In kürzester Zeit hätten die Parteien sich auf ein Verhandlungsergebnis eingelassen. Abstriche habe es für alle gegeben: Mitarbeiter, Vorstände, Pensionäre. Priewe habe als Personalvorstand gute Arbeit geleistet. "Letztendlich sind Vorstände aber auch Menschen."

Bereits bei der Vorstellung der Bilanz am Montag fehlte Priewe. Köhne ließ ihn entschuldigen wegen eines "familiären Zusammenhangs". Nun wird ein neuer Kandidat für den Vorstandsposten gesucht. Zu Priewes Plänen ist der SWB nichts bekannt.