Das Müllheizkraftwerk der SWB in Bremen. (Karsten Klama)

Bremen. Bremens Energieversorger SWB will in diesem Jahr 120 Millionen Euro investieren. Ein Teil davon ist für die Planung der neuen Fernwärmeleitung gedacht, die vom Müllheizkraftwerk in Findorff zum Heizkraftwerk in die Vahr verlaufen soll. „Dadurch werden jedes Jahr 100 000 Tonnen CO2 eingespart“, sagte Vorstandschef Torsten Köhne am Dienstag. Im Sommer will der Energieversorger den Antrag für das Planfeststellungsverfahren stellen. Die Leitungen, für die eine Breite von sechs Metern notwendig ist, führen dabei an einigen Stellen auch über Privatgelände. Köhne zufolge ist die SWB dabei, sich mit den Anwohnern darüber zu verständigen. Die Leitung wird insgesamt 200 Millionen Euro kosten. Insgesamt sieht der Energieversorger die Zukunft in der Fernwärme - vor allem, wenn sie irgendwann mit alternativen Energien produziert wird.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr hat die SWB einen Gewinnrückgang um fast die Hälfte zu verkraften. Nach 78,4 Millionen Euro im Jahr 2017 erwirtschaftete der Versorger nur noch 40,1 Millionen Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern (der WESER-KURIER berichtete). Bei der Präsentation der Jahresbilanz erläuterten die Vorstände Torsten Köhne und Timo Poppe, was die Gründe dafür gewesen sind. So hatte das Bremer Müllheizkraftwerk in Findorff mit mehreren technischen Störungen zu kämpfen. Laut Köhne gab es zu Beginn des Jahres eine Revision, die eigentlich so geplant war. Das sei alle eineinhalb bis zwei Jahr notwendig. „Doch statt zwei Wochen hatte sich das ein wenig verlängert“, sagte der SWB-Chef. Weitere technische Aussetzer seien im Jahresverlauf hinzugekommen. „Es gab öfter mal Störungen an dem sogenannten Pressentschlacker."

Dann sind ab Januar 2018 Prämien für die SWB weggefallen, die das Unternehmen zuvor dafür erhalten hatte, dass es seinen Strom vor Ort produziert - und dieser nicht quer durch das deutsche Netz zu den Kunden geleitet werden muss. Doch mit dem sogenannten Netzentgeltmodernisierungsgesetz (NeMoG) sind diese Prämien nicht mehr vorgesehen. Da die Großkunden der SWB, beispielsweise Arcelor Mittal und Daimler, mehr verbraucht haben als eigentlich geplant, musste die SWB Strom auf dem freien Markt einkaufen. Der Energieversorger kann diese Mehrkosten laut SWB-Vertriebsvorstand Poppe mit einem Jahr Pause geltend machen. Dies erfolge dann verteilt auf die drei Jahre. Demnach rechnet das Unternehmen für die kommenden Jahre wieder mit mehr Gewinn. Poppe sagte: „Für 2019 rechnen wir wieder mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 80 und 90 Millionen Euro.“