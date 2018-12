Spätestens im Juni wird Olaf Hermes seinen Posten als SWB-Vertriebsvorstand antreten. (SWB)

Der Vorstand des Bremer Energieversorgers SWB wird spätestens ab Juni wieder zu dritt arbeiten. Olaf Hermes ist vom SWB-Aufsichtsrat zum Vorstand für Vertrieb, Personal und IT bestellt worden. Hermes ist momentan Vorstandsvorsitzender der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG (REWAG). Seit 2013 arbeitet er auf diesem Posten. Davor war er Prokurist und Bereichsleiter für Vertrieb und Marketing bei den Stadtwerken Leipzig.

Hermes wird spätestens zum kommenden Juni von der Donau an die Weser wechseln. Stefan Dohler, SWB-Aufsichtsratsvorsitzender und gleichzeitig EWE-Vorstandsvorsitzender, sagt: „Olaf Hermes hat uns mit seiner Bandbreite an Know-how im Energiesektor überzeugt. Er verfügt über umfassende Vertriebserfahrung und bringt aus seinen vorhergehenden Tätigkeiten darüber hinaus Personal- und IT-Expertise mit.“ Mit Konzernstrukturen kenne sich Hermes ebenso aus, wie mit den Herausforderungen der Energiewende und der Digitalisierung. „Wir sind froh, ihn aus dem Süden der Republik in den hohen Norden holen zu können“, ergänzt Dohler. Ebenso begrüßen die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat die Wahl. Der SWB-Vorstandsvorsitzende Torsten Köhne fügt hinzu: „Mit ihm als Impulsgeber zur Strategieumsetzung wollen wir in den kommenden Jahren viel erreichen.“

Im Juni hatte sich die SWB in gegenseitigem Einvernehmen von ihrem bisherigen Vertriebsvorstand Frank Priewe getrennt. Es habe damals unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Unternehmensführung gegeben. Seitdem hatten sich Torsten Köhne (Erzeugung, Recht, Kommunikation) und Timo Poppe (Infrastruktur, Finanzen) die Aufgaben aus Priewes Bereich aufgeteilt.

Olaf Hermes ist 48 Jahre alt und in Essen geboren. Nach seinem Studium arbeitete der Diplom-Ökonom unter anderem im Essener RWE-Konzern. Er freue sich auf die reizvolle Aufgabe, zusammen mit Köhne und Poppe das Unternehmen weiter zu entwickeln und für diese Aufgaben erfolgreich aufzustellen, sagt aber auch: „Wie für alle in der Branche gibt es viele Herausforderungen.“