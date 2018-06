Bremen bekommt eine neue Flugverbindung nach Zürich. (dpa)

Der Flughafen Bremen bekommt ein neues Flugziel: Im Winterflugplan 2018/19 sind zwölf Verbindungen pro Woche von Bremen nach Zürich vorgesehen: Von montags bis freitags bietet die Schweizer Fluggesellschaft Swiss zwei tägliche Flüge an, am Wochenende ist es jeweils einer pro Tag. Unter der Woche starten die Flüge um 10 Uhr in Bremen, der Rückflug ist für 20 Uhr vorgesehen. Auch am Samstag hebt die Maschine aus Bremen um 10 Uhr ab, Sonntag ist Landung um 20 Uhr. Die Flüge sollen ab Oktober starten. Buchbar sind die Tickets ab Donnerstag, 21. Juni.

Die Strecke gab es bereits bis 2014, ehe sie eingestellt worden war. Zürich ist eine wichtige Verbindung, weil Fluggäste von dort nahezu die ganze Welt bereisen können. Der Flughafen ist damit - neben Frankfurt, München, Amsterdam, Paris und Istanbul - eine weitere wichtige Umsteigeoption für Fluggäste. Erst vergangene Woche wurde öffentlich, dass ab dem 3. September Flüge nach Wien wieder ab Bremen im Programm sind. Schon Ende Mai war bekannt geworden, dass es aus Bremen eine neue Direktverbindung nach Sylt gibt. (jfj)

++ Der Artikel wurde um 12.27 Uhr aktualisiert. ++