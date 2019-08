Tanja Woltmann-Knigge führt die Geschäfte nun in vierter Generation. Die Förderung der Mitarbeiter ist ihr dabei besonders wichtig. (Frank Thomas Koch)

Tanja Woltmann-Knigge kann sich gut daran erinnern, wie anders ihr Job zum Beginn ihrer Karriere aussah. Als sie im Autoverkauf loslegte, da mussten elektrische Fensterheber noch mitbestellt werden. Und hinten gab es gar keine. Selbst Radios konnten in den Autos nicht einfach nachgerüstet werden. „Das war wirklich so“, erzählt Woltmann-Knigge, während sie hinter dem Lenkrad eines neuen Geländewagens sitzt, wie von einer längst vergangenen Zeit. „Heute sind die Dinger ja picke packe voll.“

Tatsächlich arbeitet Tanja Woltmann-Knigge lange im Geschäft. Seit mehr als 25 Jahren ist sie für die Autohaus-Gruppe tätig, die sie heute in vierter Generation leitet. Die Bremerin ist mit ihr aufgewachsen. „Ich habe mich eigentlich nie mit etwas anderem beschäftigt.“ Nach einer Ausbildung zur Automobilkauffrau habe sie ihren Betriebswirt gemacht, dann in der Woltmann-Gruppe alle Abteilungen durchlaufen. Im Alter von 28 Jahren baute sie mit Jaguar und Land Rover ein eigenen Betrieb auf. „Das war mein erster Auftrag.“

Branche von Männern dominiert

Durchsetzungsstärke, Engagement, Mut und visionäres Denken – aufgrund dieser Eigenschaften hat die Zeitschrift „Automobilwoche“ Woltmann-Knigge gerade zu den Top-50-Frauen der Branche gekürt. Die 51-Jährige sieht das als Bestätigung für ihre Arbeit. „Absolut! Absolut!“, sagt sie aber, ohne groß zu überlegen, auf die Frage, ob die Branche bis heute von Männern dominiert wird. „Es wird noch viele lange Jahre dauern, bis sich das ändert“, ist sich Weltmann-Knigge sicher. „Auf den Chefsessel der Herstellern sitzen häufig Männer und bei den Zulieferern auch.“ Im Vorstand des Jaguar- und Landrover-Händlerverbands Deutschland ist das nicht anders. Woltmann-Knigge hat dort nur Kollegen.

Doch die Unternehmerin sieht, dass sich etwas tut. „Es wird sehr viel selbstverständlicher, dass Frauen in alle Bereiche gehen.“ Junge Frauen trauten sich heute eine Menge zu. „Das ist gut so.“ Am Ende sei die Arbeit entscheidend – und Leistung weder männlich noch weiblich. „Bei uns gibt es Chancengleichheit. Ich habe an keiner Stelle im Unternehmen ein Problem, eine Frau einzustellen. Tue ich auch.“ Gerade habe sie eine Mitarbeiterin zur Serviceleiterin befördert. Sowieso scheint es ihre Lieblingsaufgabe zu sein, Talente zu entdecken. „Das gehört für mich zur Führung: die richtigen Mitarbeiter an die richtigen Stellen zu setzen und zu erkennen, welche Potenziale da schlummern.“

Zusammen mit ihrem Partner in der Geschäftsführung lenkt sie die Handelsgruppe mit sieben Standorten. Ob es einen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Führung gibt? „Zumindest empfinde ich es bei uns so“, sagt Woltmann-Knigge. Während sie eher auf die Zwischentöne achte, strategischer denke, sei ihr Kollege pragmatischer und hinterfrage die Dinge weniger. „In der Gesamtheit ist das gut, weil man alle Facetten beleuchtet.“ In den vergangenen Jahren ist die Woltmann-Gruppe weiter gewachsen und soll das in der Region fortsetzen. Zuvor stand aber eine schwere Entscheidung an. Als es Probleme gab, trat die Gruppe aus der Tarifgemeinschaft aus. „Das war damals ein ganz elementarer Schritt, um zukunftsfähig zu bleiben und Arbeitsplätze zu sicher. Das erforderte echt Mut.“ Es sei im Rückblick richtig gewesen, sagt Woltmann-Knigge, die Rendite müsse einfach stimmen, um zu überleben. Der Kapitalbedarf sei nämlich riesig. Alles werde schließlich vorfinanziert: jedes Fahrzeug, jedes Ersatzteil, jede Reparatur. „Der Markt ist echt schwer. Die Renditen haben nur eine geringe Spanne.“

Ökologisches Gewissen muss finanziert werden

Geht es um die Zukunft der Autos, ist sich Woltmann-Knigge sicher, dass es einen Mix geben wird. Die E-Antriebe seien kein Allheilmittel. Ihr eigenes Auto ist ein Hybridmodell mit einem E-Antrieb für die Stadt und Benzin für die Strecke. Die Umweltdebatte um SUVs halte sie für notwendig. Allerdings dürfe nicht in Schwarz-Weiß-Bildern gedacht werden. Das ökologische Gewissen müsse auch finanziert werden. Zudem seien in der Branche vom Wandel viele Arbeitsplätze betroffen „Da hängt irrsinnig viel dran. Wir brauchen Bewegung, aber Veränderungen brauchen auch Zeit.“ Um selbst nachhaltiger zu werden, plant die Geschäftsführerin auf dem Dach des Autohauses in Zukunft Strom zu produzieren mit einer Photovoltaikanlage.

Über die Jahre im Geschäft habe sie mit der Erfahrung vor allem Demut dazugewonnen. „Das finde ich total wichtig. Ich glaube, als ich sehr jung war, hat das ein bisschen gefehlt“, sagt Woltmann-Knigge. Nun habe sie sehr viel mehr Anerkennung vor der Leistung des Unternehmens und der Mitarbeiter. „Es ist völlig wurscht an welcher Stelle, ob in der Werkstatt, als Auszubildender oder Verkäufer. Ich habe einen Riesenrespekt.“ Um Talente noch besser zu fördern, bildet sie sich gerade zum Mitarbeiter- und Führungscoach aus. „Das ist das Schönste für mich, wenn ich sehe, wie die Mitarbeiter anfangen zu glänzen.“ Ausgeschlossen ist nicht, dass ihre Kinder irgendwann auch ins Unternehmen einsteigen. „Das ist ein Traum“, sagt Woltmann-Knigge. Ihre Tochter studiert Betriebswirtschaft und ihr Sohn macht eine Ausbildung zum Automobilkaufmann in Hamburg. Die beiden müssten das aber selbst entscheiden.

Damit Frauen sich noch stärker in der Arbeitswelt durchsetzen, wünscht sich Woltmann-Knigge mehr Mut. Frauen sollten sich nicht immer bescheiden im Hintergrund halten und ihre Leistung selbstkritisch hinterfragen. „Männer gehen häufig raus: Hey! Das war richtig gut, was ich gemacht habe!“ Außerdem empfiehlt sie, mehr zu netzwerken. Da seien die Männer ebenfalls besser. „Das müssen wir Frauen manchmal echt noch lernen.“ Die Geschäftsführerin hat für sich ein Netz gefunden: im Verband deutscher Unternehmerinnen Bremen-Weser-Ems.

Zuhause hat sie ebenfalls Unterstützung: Ihr Mann ist selbst Unternehmer und Inhaber der Konditorei Knigge. Sein Blickwinkel sei für sie wichtig. „Seine Fragen können mich manchmal auf die Palme bringen, aber es tut gut, eine andere Brille aufzusetzen.“

Zur Sache

Woltmann-Gruppe

Die Geschichte des Unternehmens beginnt 1906, als Lüder Woltmann eine Schlosserei in Bremen-Nord gründet. Heute gehören zur Woltmann-Gruppe sieben Standorte in Bremen und der Region – Pläne für einen weiteren in Bremerhaven gibt es bereits. In den Autohäusern werden die Marken Jaguar, Land Rover, Ford, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep und Opel verkauft. Die Gruppe hat 246 Mitarbeiter.