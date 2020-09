Das Kohlekraftwerk der SWB in Hastedt. Von diesem Standort will das Unternehmen sich erst verabschieden, wenn verschiedene Projekte umgesetzt sind – wie die Fernwärmetrasse im Bremer Osten. (Christina Kuhaupt)

Der Bremer Energieversorger SWB hat sich mit der Gewerkschaft Verdi auf einen Tarifvertrag für den Kohleausstieg geeinigt. Ende August habe man das Abkommen für den Konzern unterzeichnet, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Damit hat die SWB einen Schritt genommen: Erst der Tarifvertrag macht es ihr möglich, an den Auktionen zur Stilllegung von Kohlekraftwerken teilzunehmen. Am Dienstag endete die Frist für die erste Auktion. Ob die SWB dabei ist?

Verdi begrüßt den Tarifvertrag

Zwar plant sie, das Kraftwerk im Hafen in einer der Auktionen anzubieten, lässt den Zeitpunkt aber offen. „Nach wie vor ist unsere oberste Priorität, möglichst alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord zu halten, die direkt oder indirekt vom Kohleausstieg betroffen sind“, äußerte sich Personalvorstand Olaf Hermes in der Mitteilung. Verdi begrüßt den Tarifvertrag. „Wir müssen die Transformation unserer Energieversorgung nicht nur klima-, sondern auch sozialverträglich gestalten“, befand Immo Schlepper vom Landesbezirk Niedersachsen/Bremen.