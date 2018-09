Die Einfahrt zum Tor 7 des Bremer Mercedes-Werks in Sebaldsbrück. Das Runterfahren der Produktion auf ein immer noch hohes Niveau kann Auswirkungen auf die Ausgestaltung einiger Schichten haben. (FLS)

Im Bremer Mercedes-Werk stehen neue Verhandlungen zwischen Betriebsrat und der Geschäftsführung an. Das sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall, Volker Stahmann, dem WESER-KURIER. Stahmann war am Donnerstag bei den Betriebsversammlungen in Sebaldsbrück dabei. Am Rande wurde bekannt, dass das Werk ab Januar auf 560 Leiharbeiter verzichten will.

Stahmann dagegen sagte, dass der Standort ab 2019 jede Kraft brauchen könne. Es gebe keinen Grund für Personalabbau. Zwar soll die Produktion in Bremen von 428.000 auf 408.000 Autos heruntergefahren werden. Damit bewege man sich von einem ganz hohen auf ein noch hohes Niveau, sagte Stahmann. Ausgelegt ist das Werk eigentlich auf 320.000 Fahrzeuge.

Dass die IG Metall schon jetzt Bedarf an Arbeitskräften sieht, hängt auch mit dem Tarifvertrag zusammen, der zum Jahresanfang ausgehandelt wurde. Der sichert Schichtarbeitern und Mitarbeitern, die beispielsweise kleine Kinder haben oder einen Familienangehörigen pflegen, eine tarifliche Freistellungszeit von acht Tagen pro Jahr zu statt eines Zusatzgeldes.

Der Antrag für 2019 muss bis Ende Oktober gestellt werden. "Schon jetzt gibt es 2600 Anträge", sagte Stahmann. "Wenn man das umrechnet, entspricht dies allein 100 Arbeitsplätzen." Auch Schichten am Sonnabend seien für 2019 wieder geplant. Dazu kommt noch die Einführung des EQC. Der Bremer Mercedes-Betriebsratschef Michael Peters sagte: "Die Geschäftsführung darf nicht nur die kommenden Monate im Auge haben, sondern auch das kommende Jahr. Wir werden mit ihr nun die nächsten zweieinhalb Wochen verhandeln, um eine bestmögliche Lösung für die Werksarbeiter und für die Leiharbeiter finden."

Wie zu hören ist, rumort es beispielsweise in der sogenannten Poolschicht, in der einige eher jüngere Leiharbeiter beschäftigt sind. Sie arbeiten Montag und Dienstag in der Spätschicht, haben Mittwoch frei und Donnerstag und Freitag Nachtschicht. Sie fürchten um ihre Zukunft im Werk. Fakt ist auch, dass die Logistik in Halle 93 an Fremdfirmen vergeben wird. Dort waren bisher Werksarbeiter tätig, die nun einen anderen Job erhalten. Da wiederum haben dann Leiharbeiter das Nachsehen, die man dort nicht mehr braucht.

"Ein neuer Arbeitgeber und damit neue Arbeitsverträge"

Auch der geplante Konzernumbau sorgt für Verunsicherung in der Belegschaft. Daimler soll in Zukunft eine Holding sein mit drei rechtlich eigenständigen Sparten: Für Autos und Vans soll es von 2020 an die Mercedes-Benz AG geben, für Lkw und Busse die Daimler Truck AG. Hinzu kommt die Finanzdienstleistungssparte, die 2019 in Daimler Mobility AG umbenannt werden soll. Dem muss im Mai die Daimler-Hauptversammlung zustimmen.

Was das für die Bremer Mitarbeiter bedeutet, sagte ein Daimler-Sprecher: "Sie werden mit der Mercedes-Benz AG künftig einen neuen Arbeitgeber und damit neue Arbeitsverträge bekommen, deren tariflichen Bestandteile bleiben aber unverändert. Es trifft daher nicht zu, dass dadurch finanzielle Einbußen drohen." Die Neuordnung der Konzernstruktur sei ausdrücklich kein Kostenspar- oder Personalabbau-Programm. Damit verbunden ist eine Job-Garantie bis Ende 2029. Ungeklärt ist, welche Auswirkungen es haben wird, wenn Mitarbeiter den neuen Vertrag nicht unterschreiben wollen. Laut dem neuen Bremer Werkschef Markus Keicher sind noch viele Gespräche zu führen.