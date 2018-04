Der Hauptsitz von Team Beverage liegt künftig nicht mehr in Wildeshausen, sondern in der Airport-Stadt in Bremen. (Frank Thomas Koch)

Als einen perfekten Standort bezeichnet Arne Seeliger die neuen Büroräume in der Bremer Airport-Stadt. Der Sprecher von Team Beverage begründet den Umzug des Hauptsitzes aus dem niedersächsischen Wildeshausen unter anderem mit der Attraktivität der Hansestadt. Der Dienstleister der Getränkebranche arbeitet seit Montag in den neuen Büroräumen.

„Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen, und in Wildeshausen hatten wir keine Kapazitäten mehr“, sagt Seeliger. Zwar habe man sowohl über einen Aus- als auch über einen Neubau in Wildeshausen nachgedacht, aber sich letztlich doch für einen Umzug entschieden. Nun belegt das Unternehmen rund 2500 Quadratmeter Bürofläche in der Airport-Stadt – mit Platz für weiteres Wachstum. Hinzu komme, dass das Team Beverage als Arbeitgeber deutlich attraktiver werde, da potenzielle Mitarbeiter nicht mehr ins Bremer Umland fahren müssten und die neuen Räume wesentlich einfacher zu erreichen seien.

30 bis 40 neue Mitarbeiter

Seeliger lobt darüber hinaus die gute Zusammenarbeit mit der Bremer Wirtschaftsförderung. „Sie hat sich sehr um uns bemüht, was am Ende auch für Bremen gesprochen hat“, sagt er. Auch dank der guten Anbindung könnten Kunden und Mitarbeiter die neuen Büroräume schnell erreichen. Zwar hätten nicht alle der 90 Mitarbeiter den Umzug nach Bremen mitgetragen, allerdings will Team Beverage mittelfristig 30 bis 40 neue Mitarbeiter einstellen. „Wir haben einiges vor“, kündigt der Sprecher an.

Wie etwa im Bereich der Digitalisierung. „Wir werden als Unternehmen immer digitaler und brauchen dafür hoch qualifizierte Leute“, sagt Seeliger. Der Großteil der neuen Mitarbeiter werde für ein Projekt eines digitalen Marktplatzes eingestellt.