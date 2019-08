Als die „MSC Gülsün“ in Bremerhaven anlegte, begrüßte Hafensenatorin Claudia Schilling (SPD) das derzeit weltgrößte Containerschiff. Der Bremerhavener SPD soll es wichtig gewesen sein, im neuen Senat zumindest die Häfen zu verantworten. Schilling tut das – zusammen mit den Bereichen Wissenschaft und Justiz. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Auf Einladung der Initiative Stadtbremische Häfen ist es für Bremens neue Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) in dieser Woche auf die Barkasse „Senator“ gegangen. „Es war eine gute Gelegenheit, um sich gegenseitig kennenzulernen“, sagt der Geschäftsführer der Initiative, Heiner Heseler, über die Fahrt auf der Weser. Dabei sind die Häfen in Zukunft gar nicht mehr das Hoheitsgewässer der Wirtschaft. Häfen, Wissenschaft und Justiz gehören nun in die Verantwortung der neuen Senatorin Claudia Schilling (SPD).

Während sich der Bremer Holz- und Fabrikhafen weiterhin unter dem Dach der Wirtschaft befindet, gehört der Industriehafen der Stadt nun in Schillings Haus. Die Trennung der Ressorts leuchtet Heiner Heseler nicht ein: „Hafenfragen sind wirtschaftspolitische Fragen.“ Schon seit Jahren seien die Häfen sinnvollerweise in der Wirtschaft integriert. Nun müsse man schauen, wie sich die Zusammenarbeit der Koalitionspartner entwickele. „Die Schnittstellen können zum Streitpunkt werden, wenn es darum geht, um Zuständigkeiten zu kämpfen. Darum bin ich ein wenig skeptisch.“

Das neue Ressort, das ist kein Geheimnis, ist ein Kompromiss zwischen den Koalitionspartner gewesen. „Für die SPD wäre es sehr schwer gewesen, den Bremerhavener Genossen nichts anbieten zu können“, heißt es dazu aus Bürgerschaftskreisen. „Man kann sich nicht in allem durchsetzen“, kommentiert Kristina Vogt die Trennung. Es sei klar gewesen, dass die Aufteilung schwierig werde, weil es bestimmte Grauzonen gebe. „Die muss man gut lösen.“ Die neue Senatorin Schilling sieht durchaus Potenzial. Im Interview mit der stadtbremischen Hafengesellschaft Bremenports sagte sie: „Ich bin sicher, dass die Kombination von Wissenschaft und Häfen ganz neue Perspektiven eröffnet, und zwar für beide Themenbereiche.“ Viele Forschungseinrichtungen in Bremerhaven hätten einen unmittelbaren Bezug zur maritimen Wirtschaft.

Der Geschäftsführer des Vereins Bremer Spediteure, Robert Völkl, sieht das anders. „Der Ressortzuschnitt bei der Senatorin für Wissenschaft, Häfen und Justiz erscheint willkürlich.„ Da fehle doch nur noch der Sport, scherzt er und fragt: “Wenn Wissenschaft und Häfen so wunderbar zusammenpassen, warum hat man das denn nicht schon viel früher gemacht?“ Damit bringt er auf den Punkt, welche Vorbehalte es in der Wirtschaft gibt – auch von Seiten der Handelskammer Bremen.

Auf weniger Schnittstellen gehofft

Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger stört besonders, dass nun etwa bei Verkehrswegen oder Gewerbeflächen gleich drei Ressorts von drei Parteien zuständig seien: „Wir haben gehofft, dass es weniger Schnittstellen werden und nicht mehr.“ Schon seit langer Zeit plädiert die Kammer dafür, den Verkehr im Wirtschaftsressort unterzubringen – wie das in Hamburg der Fall sei. Nun befürchte man, dass Abläufe komplexer und schwieriger werden. „Das ist das Ergebnis politischer Arithmetik“, sagt der Kammer-Hauptgeschäftsführer zum Zuschnitt. Sicher sei nicht in Abrede zu stellen, dass Wissenschaft und Häfen für Bremerhaven von herausragender Bedeutung seien und darum zu Claudia Schilling als Vertreterin der Seestadt passen. Doch das sei kein Grund. Schwierig sei auch, dass der Flughafen nicht mehr im Wirtschaftsressort verankert sei. Denn es gehe dort schließlich auch um die Gewerbeansiedlung.

Das hält auch Thomas Röwekamp, Fraktionsvorsitzender der CDU, für einen Denkfehler: „Das ist ein weiterer Beleg dafür, das der Zuschnitt Unsinn ist.“ Überhaupt werde durch die Trennung eine Verwaltung auseinandergerissen. „Ich habe noch kein einziges Argument für den neuen Ressortzuschnitt gehört. Es spricht alles dagegen“, kritisiert Röwekamp. Im Hafen gehe es schon lange nicht mehr nur um den Umschlag, sondern den für Bremen wichtigen Bereich der Logistik. Der Fraktionschef befürchtet zudem, dass die parlamentarische Begleitung eingeschränkt wird. Alle wichtigen Vorlagen des Hafenausschusses seien sonst in der Wirtschaftsdeputation behandelt worden. „Das fällt weg.“ Im Ausschuss gebe es allerdings weniger Rechte. Dieser entscheide zum Beispiel nicht über die Mittel.

„Das ist nicht das Erste, was sich die Wirtschaft wünscht“, sagt auch Andreas Hoetzel, Sprecher des Logistikunternehmens BLG, das in Zukunft in Verantwortung der Häfensenatorin liegt, zur Veränderung. „Ich denke, die politische Logik hinter der Entscheidung muss man verstehen“, räumt er ein, sieht den neuen Zuschnitt aber für die BLG kritisch. „Wir sind gespannt. Wir sind viel mehr als nur Hafen. Ein Großteil unseres Umsatzes hat mit dem Hafen unmittelbar nichts zu tun, sondern ist klassische Logistik.“ Nun komme es darauf an, wie die Ressorts mit den Schnittmengen umgingen. „Mir fehlt der Wille zum Zweifel, dass sich das nicht koordinieren lässt. Doch auch den politischen Akteuren ist bewusst, dass es nicht ganz leicht wird.“

Die SPD soll nach Ansicht eines Wirtschaftsvertreters keine große Ambitionen gehabt haben, das bisher von Martin Günthner (SPD) geführte Ressort zu halten. Zu oft sei es in der Vergangenheit Prellbock gewesen. Sei das Amt denn nicht mit Prestige verbunden? „Nicht mehr in den Augen der bremischen SPD.“ Die Bremerhavener hätten die „Notbremse“ gezogen, wenigstens die Häfen müssten bei der SPD verbleiben.

SPD ohne Ansprechpartner für die Wirtschaft

Ob die Partei damit gut beraten gewesen sei, das zweifelt Heiner Heseler an. Die SPD habe das Ressort nicht so schnell aufgeben dürfen. „Das sehen ganz viele so“, sagt der Geschäftsführer der Initiative Stadtbremische Häfen. Wenn Kristina Vogt die Aufgabe gut mache, könne das richtig Pluspunkte bedeuten. „Es fehlt in der SPD der Ansprechpartner für die Wirtschaft.“

Trotz seiner Skepsis sieht Robert Völkl als Vertreter der Spediteure den Gesprächen mit der neuen Regierung optimistisch entgegen. Zwischen den Ressorts werde es Schnittmengen geben. "Es muss aber nicht schädlich sein, wenn ein Thema aus mehreren Blickwinkeln betrachtet wird.“ Die Bremische Hafenvertretung (BHV) will sich derzeit dagegen nicht zur Sache äußern. Das erklärt Christoph Bruns als Vorstandsmitglied und auch als Unternehmer. "Wir wollen erst mal gucken, wie es sich entwickelt."