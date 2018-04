Mitarbeiter im Service- und Technik-Bereich legen am Mittwoch in Bremen die Arbeit nieder. (dpa)

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom hat die Gewerkschaft Verdi für diesen Mittwoch rund 450 Beschäftigte aufgerufen, sich an einem Demonstrationszug durch Bremen zu beteiligen. Bereits am Dienstag hatte es bundesweit Streikaktionen gegeben. Allein in Bremen legten nach Angaben von Telekom-Betriebsrat und Verdi-Fachbereichsleiter Siegbert Grotelüschen etwa 65 Beschäftigte aus dem Geschäftskundenbetrieb und dem Außendienst die Arbeit zeitweise nieder.

Der für diesen Mittwoch geplante Demonstrationszug in Bremen soll morgens an der Ecke Lloydstraße / Am Kaffee-Quartier starten und unter anderem zum Fernmeldeturm an der Utbremer Straße sowie zum Marktplatz führen – begleitet von der Polizei. Enden soll die Demonstration gegen zehn Uhr am Haus des Deutschen Gewerkschaftsbundes am Bahnhofsplatz. Grotelüschen geht davon aus, dass der Ausstand erhebliche Auswirkungen auf das Tagesgeschäft haben wird. „Wenn jemand eine Störung eines Anschlusses meldet, wird dieser nicht entstört. Oder Bauvorhaben werden nicht weitergeführt.“ Zu den Aktionen an diesem Tag sind vor allem Mitarbeiter der Service- und Technik-Bereiche aufgerufen.

Der Konzern hat sich nach Angaben eines Telekom-Sprechers auf den Warnstreik vorbereitet. Allerdings müssten die Kunden ein wenig mehr Geduld am Telefon mitbringen. Auch der eine oder andere Techniker-Termin müsse verschoben werden.

Störungen im Straßenverkehr möglich

Aber nicht nur bei der Telekom wird es voraussichtlich zu Störungen und Verzögerungen kommen, sondern auch im Bremer Straßenverkehr. Besonders wegen der zahlreichen Baustellen auf dem Weg der Demonstration rechne er mit starken Einschränkungen für Autofahrer, sagte Grotelüschen. „Wir werden teilweise die einzige freie Straße nutzen.“ Insgesamt sind in Bremen und Niedersachsen rund 1500 Telekom-Mitarbeiter aufgerufen, den ganzen Tag ihre Arbeit niederzulegen.

Im nordrhein-westfälischen Euskirchen beginnt am Mittwoch die vierte und entscheidende Tarifrunde für die Telekom-Mitarbeiter. Verdi fordert für die rund 62 000 Beschäftigten unter anderem eine Entgelterhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. 75 Euro mehr im Monat sollen jeweils Auszubildende und duale Studierende bekommen. Bei der vergangenen Verhandlungsrunde Ende März hatte die Telekom ein Lohnplus von zunächst zwei und später 1,7 Prozent mit einer Laufzeit von 28 Monaten vorgelegt. Grund für den Streik ist nach Angaben von Verdi das „unzureichende Angebot“ der dritten Verhandlungsrunde, das vonseiten der Telekom unterbreitet worden sei. Die Gewerkschaft erwartet nun ein verbessertes Angebot.