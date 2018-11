Entwickelt sich hier etwas? Tesla-Chef Elon Musk (r.) lobt den Sprinter. Auch Daimler-Chef Dieter Zetsche ist einer Partnerschaft mit Tesla nicht abgeneigt. (Försterling/Raoux/dpa)

Das Internet ist eine große Partnerbörse. Hier entwickeln sich Romanzen, Affären und Beziehungen. Es gibt unbeholfene Flirtversuche, Liebesbekundungen, schüchterne Reaktionen und manchmal auch eiskalte Abfuhren. Die jüngste Annäherung konnten Internetnutzer nun in aller Öffentlichkeit auf Twitter nachverfolgen: Der Tesla-Gründer Elon Musk hat Daimler-Chef Dieter Zetsche Avancen gemacht.

Genauer gesagt hat der Internet-Milliardär eine mögliche Partnerschaft zwischen dem E-Autobauer Tesla und dem Daimler-Konzern ins Spiel gebracht. In der Nacht zu Dienstag schrieb er: „Vielleicht ist es interessant, mit Daimler/Mercedes an einem elektrischen Sprinter zu arbeiten. Das ist ein großartiger Transporter. Wir werden es untersuchen.“

Damit antwortete Musk auf den Tweet eines Tesla-Kunden, der von seinen Erfahrungen mit dem Kundenservice des Elektroauto-Pioniers berichtete. Dieser habe den Wagen des Kunden bei ihm zu Hause repariert und sei dafür mit einem Sprinter von Mercedes vorgefahren. Ein anderer Twitter-Nutzer schrieb daraufhin, es sei schade, dass Tesla keinen eigenen Transporter im Programm habe. Das veranlasste Musk zu seinem Kompliment für die Stuttgarter.

Später ergänzte der gebürtige Südafrikaner, dass Tesla derzeit zu viele Projekte auf der Agenda habe. Es gebe daher zwei Optionen: Entweder man bekomme einen Transporter ohne Batterie, Antriebsstrang und Software von Daimler und könne mit einer solchen Kooperation schneller einen elektrischen Sprinter anbieten. Oder man mache alles allein und könne erst später produzieren.

Das Lob für Daimlers Transporter hat nicht nur für Reaktionen bei Tesla-Kunden und Twitter-Nutzern gesorgt. Auch der Autobauer aus Stuttgart antwortete schon kurze Zeit später auf die Schmeicheleien aus Kalifornien – freundlich, aber verhalten. „Danke für die Blumen! Und, ja: Es ist ein großartiger Transporter ...“, war auf dem Twitter-Kanal der Daimler AG zu lesen.

Spätere Anfragen, ob das Unternehmen an einer Kooperation mit Tesla interessiert sei, wollte Daimler nicht beantworten. Ein Sprecher sagte lediglich, man freue sich über Musks Interesse am Sprinter. Ganz ausgeschlossen kann eine solche Allianz aber nicht. Ende Oktober sagte Daimler-Chef Zetsche in einem Interview mit der polnischen Tageszeitung "Rzeczpospolita”, dass eine Zusammenarbeit mit Tesla denkbar sei. Er habe den Verkauf von Tesla-Aktien vor vier Jahren nie bereut. „Das schließt eine Kooperation in der Zukunft nicht aus”, so der Vorstandschef.

Tesla und Daimler sind sich schon vor etlichen Jahren näher gekommen. Bereits 2009 hatte das deutsche Unternehmen fast zehn Prozent von Tesla gekauft. Schon damals schwärmte Musk für die Deutschen: „Daimler hat seit über einem Jahrhundert den Maßstab für hervorragende Ingenieurleistungen und Fahrzeugqualität gesetzt. Es ist eine Ehre und eine deutliche Bestätigung unserer Technologie, dass Daimler sich entscheiden hat, zu investieren und mit Tesla zusammenzuarbeiten."

Tesla wiederum galt damals als vielversprechendes, gar futuristisches Unternehmen. Zwei Jahre zuvor hatten die Kalifornier mit dem Roadster einen elektrischen Sportwagen auf den Markt gebracht. Wenig später ging die Firma an die Börse und brachte das Model S heraus, das zum großen Erfolg wurde. Der Wert von Daimlers Anteil stieg immer weiter. 2014 verkaufte der Autobauer seine Beteiligung für 780 Millionen Dollar. Ein famoses Geschäft: Fünf Jahre zuvor hatte er gerade einmal 50 Millionen Dollar bezahlt.

„Wir sind mit der Entwicklung unserer Beteiligung an Tesla außerordentlich zufrieden“, sagt Daimler-Finanzchef Bodo Uebber nach dem Verkauf. „Für unsere Partnerschaft und Zusammenarbeit ist eine Finanzbeteiligung an Tesla aber nicht notwendig.“ Eine einvernehmliche Trennung also, inklusive Freundebleiben. Ob Daimler nun aber überhaupt zusammen mit Tesla an einer Elektrovariante des Sprinters arbeiten möchte, kann bezweifelt werden. Denn die Stuttgarter haben längst einen Transporter mit E-Antrieb entwickelt: Kommendes Jahr soll der Elektro-Sprinter auf den Markt kommen.

Und auch sonst hat sich die Situation in den vergangenen Jahren stark verändert. Aus dem kleinen Start-up Tesla ist mittlerweile ein ernstzunehmender Konkurrent für die deutschen Autokonzerne geworden. Mit seinen Elektroautos hat das US-Unternehmen gezeigt, dass sich unauffälliges Design, hohe Reichweite und Premiumanspruch vereinbaren lassen. Erst nach und nach können die deutschen Premiumhersteller nachziehen. So bringt Mercedes erst Anfang kommenden Jahres mit dem EQC seinen ersten Elektro-SUV auf den Markt.