Am Flughafen von Palma de Mallorca stehen Neckermann-Mitarbeiterinnen neben dem Büro von Condor und Thomas Cook. Kunden kommen nun dank der Versicherung zurück. (Margais/DPA)

Beim Thomas-Cook-Reisebüro im Weserpark gibt es am Mittwochvormittag die aktuellen Last-Minute-Angebote: Für Oktober noch eine Woche Mallorca im Doppelzimmer mit Frühstück für 411 Euro; nach Rhodos geht es am 7. Oktober für eine Woche im Doppelzimmer mit Halbpension für 701 Euro. Von außen sind drei Mitarbeiter zu sehen, sie telefonieren wie immer. Zu diesem Zeitpunkt hat es schon die Runde gemacht, dass nun auch Thomas Cook Deutschland mit seinen Marken Neckermann, Bucher Reisen, Öger Tours oder Air Marin Insolvenz beantragt hat.

Hoteliers verlangen Geld

Für die Thomas-Cook-Kunden im Urlaub bedeutet das nun Klarheit. Denn sie können sich an die Zurich Versicherung wenden, die für Hotelkosten und Rückflug aufkommen wird. Für etliche Reisende war seit Montag nicht an Urlaub zu denken. Eine Leserin informierte den WESER-KURIER kontinuierlich über die Entwicklung bei ihr auf Gran Canaria. Weil es von Thomas Cook kein Geld gegeben hatte, verlangte der Hotelier von ihr für die Übernachtung den aktuellen Zimmerpreis. Darauf ließ sie sich aber nicht ein: Wenn überhaupt zahle sie nur den Preis, den Thomas Cook auch gezahlt hätte. Der liegt wesentlich niedriger als der Tagespreis aufgrund der hohen Zahl an Bettenkontingenten, die die Reiseveranstalter buchen. Auch um diesen Fall muss sich nun die Zurich kümmern, die für die Abwicklung die Karea AG beauftragt hat.

Schön sei es nicht, dass es manchen Hotelbetreiber gibt, der versucht, den Urlaubern in dieser misslichen Situation den teuersten Preis für ein Zimmer abzunehmen, wie Martin Pundt von der Allianz Selbstständiger Reiseunternehmen sagt: „Daran kann man vielleicht auch sehen, wie sich hier der Frust der Hoteliers entlädt. So einige von ihnen haben von Thomas Cook seit Monaten kein Geld erhalten, weil sie es dem Veranstalter gestundet haben.“ Für den Verband, in dem die selbstständigen Reisebürobetreiber organisiert sind, macht Pundt halbtags die Pressearbeit, den Rest kümmert er sich um sein Reisebüro in der Nähe von Augsburg. Momentan habe für ihn der Arbeitstag 22 Stunden, da sich auch sein Team um Thomas-Cook-Kunden am Urlaubsort kümmere.

Aber das verstehe sich für ihn von selbst, denn gerade in solchen Situationen schlage die Stunde der Reisebüros im Gegensatz zu den Internetportalen, die als Vermittler Reisen verkaufen: „Dafür sind wir da, damit die Kunden einen Ansprechpartner haben.“ Er hoffe, dass der Ärger der Kunden über die Thomas-Cook-Insolvenz nicht auf die Reisebüros abfärbe. Vor allem nicht auf die, die unter der Marke Thomas Cook firmieren. Laut Pundt ist ein Großteil dieser Geschäfte Franchisenehmer. Das bedeute, dass sie einen Vertrag mit Thomas Cook geschlossen haben, aber ansonsten ihr eigener Chef sind und auch Reisen von anderen Veranstaltern verkaufen. Der kleinere Teil an Reisebüros, der Thomas Cook gehört, sei momentan nicht von der Insolvenz betroffen. Was in den kommenden Tagen passiere, könne keiner sagen.

Höchste Reisebüro-Dichte in Bremen

Die Reisebüros, die gerade ihren betroffenen Kunden im Urlaub helfen, wissen selbst noch nicht, was die Insolvenz für sie bedeutet. Gerade das Bundesland Bremen verfügt laut Zahlen des Deutschen Reiseverbands über die höchste Reisebüro-Dichte Deutschlands. Hier kommen auf 100.000 Einwohner 14,2 Reisebüros. In Berlin sind es 13 und in Hamburg 11,5. Bundesweit liegt der Durchschnitt bei 12,2. Laut Pundt erhalten die Reisebüros für eine verkaufte Pauschalreise der Thomas-Cook-Marken zwischen acht und zehn Prozent Provision. Viele Veranstalter zahlen die Provision am Abreisetag des Kunden. „Um die Reisebüros zu unterstützen, hat Thomas Cook aber Provisionen im Voraus gezahlt“, sagt Pundt. Das solle den Unternehmern in den umsatzärmeren Monaten Januar, Februar und März helfen.

Folgen für Bremer Reisebüros

Pundt fürchtet, dass der Insolvenzverwalter nun die Vorauszahlungen zurückfordert: „Ob er das darf, prüft gerade unser Justiziar.“ Sollten die Reisebüros dies zurückzahlen müssen, ist der finanzielle Schaden laut Pundt groß: „Da könnte sich auch die Zahl der Reisebüros in Bremen verringern.“

Ein weiteres Problem sieht er in Condor: Die Fluggesellschaft hat nun den Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro von der Bundesregierung und dem Land Hessen erhalten. Im Hinblick auf die Airberlin-Pleite sagt Pundt aber: „Dort hat das Geld für einige Monate gereicht, um in dieser Zeit einen Käufer zu finden.“ Doch viele haben schon Flüge für 2020 verkauft. Pundt als Kanada- und Alaska-Spezialist hat bereits für seine Kunden Condor-Tickets für den kommenden Sommer bezahlt.

Bei Thomas Cook zahlt die Zurich nur bis zur Gesamtsumme von 110 Millionen Euro. „Die Thomas-Cook-Vertriebschefin hat bereits gesagt, dass das nur ausreiche, um die Urlauber nach Deutschland zurück zu holen“, sagt Pundt. Er fürchtet, dass Kunden, deren Reise noch bevorsteht, wohl auf dem Schaden sitzenbleiben werden. Sein Verband fordert seit Jahren von der Bundesregierung, die bisher gedeckelte Summe an die realen Umsätze der Reiseveranstalter anzupassen. Pundt hofft, dass diese Pleite den Politikern die Augen öffnen wird.

Zur Sache

Deutsche Thomas-Cook-Tochter meldet Insolvenz an

Der deutsche Reiseveranstalter Thomas Cook kann sich dem Sog der Pleite der britischen Mutter nicht entziehen. Das Unternehmen stellte am Mittwoch Insolvenzantrag. Etwa 140.000 Urlauber sind aktuell mit dem Unternehmen mit den Marken Thomas Cook, Neckermann, Öger Tours, Air Marin und Bucher Reisen unterwegs. Das Gericht werde schnellstmöglich einen erfahrenen Restrukturierer einsetzen, der die Neuausrichtung des Geschäfts begleite. Wie der Ferienflieger Condor hatte auch die Thomas Cook GmbH einen Antrag auf einen Überbrückungskredit beim Bund gestellt. Während Condor am Dienstagabend die Zusage über eine Bürgschaft von 380 Millionen erhielt, gab es zu Thomas Cook bisher keine Entscheidung. Der Veranstalter hatte den Verkauf von neuen Reisen bereits am Montag gestoppt.

Wer als Kunde von der Thomas-Cook-Insolvenz in Deutschland betroffen ist, wendet sich an die Kalea AG, die für die Zurich Versicherung die Abwicklung übernimmt. Das geht per Telefon unter 06 172–997 611 23 oder im Internet unter www.kaera-ag.de.

Der Ferienflieger Condor kann durch den Millionenkredits des Staates, der über sechs Monate laufen soll, auf Rettung hoffen. Die EU-Kommission muss noch zustimmen. Ansonsten hat der Nürnberger Unternehmer und Investor Hans-Rudolf Wöhrl bereits Interesse an Condor bekundet. Er hatte schon bei Airberlin mitgeboten und war leer ausgegangen.