Traumurlaub mit Problemen: Zahlreiche Touristen sitzen nach der Pleite von Thomas Cook an ihren Urlaubsorten fest - darunter auch ein Ehepaar aus Bremen auf Teneriffa. (Christian Döscher)

Urlaubswetter an der Costa Adeje: 22 Grad, eine leichte Brise, wolkenloser Himmel. Zum Strand sind es für Nadine (43) und Tino (45) Haase zu Fuß keine zehn Minuten. Vom Glück im Sand und Salzwasser an der Südwestküste Teneriffas trennt das Bremer Paar allerdings ein Problem: Ihr Reiseveranstalter ist der Tourismuskonzern Thomas Cook. Und der ist pleite.

Am Montagmorgen um 6.15 Uhr sind die beiden noch mit der Thomas-Cook-Tochter Condor von Hamburg aus auf die spanische Insel geflogen. Die Nachricht, dass der Tourismuskonzern insolvent ist, kam in der Nacht zu Montag. „Ich habe noch am Flughafenschalter gefragt, was denn passiert, wenn wir in Spanien sind“, sagt Nadine Haase. Ihr sei gesagt worden, sie sollen fliegen. Was die beiden dann auch taten.

Mehr zum Thema Kommentar über Thomas Cook Reise in den Abgrund Der Brexit hat im Fall Thomas Cook offenbar schon jetzt seine toxische Wirkung gezeigt, meint Autor ... mehr »

Nach ihrer Ankunft auf der Insel fuhr das Ehepaar Haase zu ihrem Hotel, dem Colon Guanahani. Vier Sterne, Pool und Palmen. Ein Zimmer ist in ihrer Pauschalreise inbegriffen, aber als sie einchecken wollten, bekommen sie gesagt: Sie müssen zahlen. „Wir haben dann ein Zimmer für eine Nacht bezahlt, weil wir sonst auf der Straße gesessen hätten“, sagt Nadine Haase.

Am Montagnachmittag kam dann auch eine E-Mail von Thomas Cook: Sie sollen die Reise nicht antreten. Den Reiseveranstalter haben sie versucht zu erreichen, vergeblich: „Auf unserer Bestellung stand eine Telefonnummer für Kunden. Wenn man da anruft, kommt nur eine Bandansage.“ Die Botschaft: Die Flüge seien gestrichen, Kunden sollen sich gedulden, Infos würden folgen.

Bei einer Pauschalreise sind Reisende durch einen Sicherungsschein abgesichert. Auch damit gab es allerdings Probleme: Nadine Haase sagt, sie habe am Samstag versucht, den Sicherungsschein aus dem Kundenportal von Thomas Cook herunterzuladen. Wegen Wartungsarbeiten, wie es auf der Website geheißen haben soll, sei dies jedoch nicht möglich gewesen. Nadine Haase hat noch einmal ihr Telefon durchforstet und doch noch den Sicherungsschein als PDF gefunden.

Gabriele Zeugner, Expertin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Bremen, rät dem Ehepaar in diesem Fall: Erst mit der Reiseleitung vor Ort sprechen. Er ist Dienstleister für den Reiseveranstalter und Mittelsmann. Sollte dies keinen Erfolg haben, soll sich das Paar beim Veranstalter melden. „Wir gehen davon aus, dass Thomas Cook sich bemüht, alle Urlauber schnell zurückzuholen“, sagt Zeugner. Das Ehepaar soll erst einmal auf eine Antwort des Reiseveranstalters warten und nicht ohne Absprache in Vorleistung für den Rückflug gehen, da es dann schwierig werden könnte, das Geld von der Versicherung zurückzubekommen.

„Die Reiseleitung ist sehr bemüht“, sagt Nadine Haase. „Die kann ja auch nur weitergeben, was sie erfährt.“ Am Dienstagmittag um 12 Uhr ist ein Gespräch mit ihr geplant.