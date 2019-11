Am Standort in Bremen sollen deutlich mehr Stellen wegfallen als bisher geplant war. (picture alliance/Patrick Seeger/dpa)

Am Standort von Thyssen-Krupp System Engineering in Bremen sollen wegen einer Umstrukturierung rund 300 Stellen wegfallen. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte dies dem WESER-KURIER. In Bremen werden Montage- und Testsysteme für die Produktion von Antriebssystemen entwickelt und geliefert. „Dieser Geschäftsbereich ist besonders durch die derzeitige Marktschwäche und den Technologieschwenk hin zur Elektromobilität betroffen“, teilte der Sprecher Konrad Böcker mit. Der Standort solle sich deshalb nun auf die Montage für alternative Antriebssysteme wie E-Motor und Brennstoffzellentechnologie spezialisieren.

Der Umbau kostet die angekündigten 300 Stellen. Insgesamt gehören in Bremen bei Thyssen-Krupp System Engineering 788 Mitarbeiter zur Stammbelegschaft. Durch die Neuausrichtung sollen allerdings auch 25 neue Stellen geschaffen werden. An weiteren Standorten sollen ebenfalls Arbeitsplätze wegfallen: Es geht um 640 Stellen in Deutschland.

Am Mittwochvormittag hat es eine Versammlung gegeben, bei der die Mitarbeiter in Bremen von der Geschäftsführung über den Jobabbau und den Umbau informiert wurden. Im Sommer kündigte sich der bereits an – allerdings ging es damals nur um 220 Stellen.

Der IG-Metall-Gewerkschaftssekretär Michael Gerdes erklärte am Mittwoch, dass es nun darum gehe, mit dem Unternehmen Verhandlungen zu führen. Für die Standorte in Deutschland gibt es laut Gerdes bereits eine Vereinbarung, dass zunächst ein Plan für die Zukunft der Werke erarbeitet wird, ein industrielles Konzept, bevor es um den Personalabbau geht.