23,7 Millionen Tickets konnte Eventim in den ersten sechs Monaten über seine Plattformen verkaufen. (BRITTA PEDERSEN/dpa)

Erstmals hat der Ticket- und Eventanbieter CTS Eventim die Marke von 100 Millionen Euro Gewinn überschritten. Das gab das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag bekannt. Das Ergebnis vor Steuern und Abgaben legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18,7 Prozent zu und betrug 111,8 Millionen Euro. „Unser Umsatz- und Ergebniswachstum hat in den vergangenen Monaten an Dynamik gewonnen und wird von beiden Segmenten getragen", kommentierte Eventim-Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg die Zahlen.

Am stärksten wuchs der Bereich Live Entertainment. Eventim erzielte hier einen Umsatz von 504,5 Millionen Euro. Zudem konnte der Konzern mit Hauptsitz in München und Verwaltungssitz in Bremen mehr als sechs Prozent mehr Tickets verkaufen. In den ersten sechs Monaten stieg die Zahl der vertriebenen Tickets auf 23,7 Millionen. Insgesamt wuchs der Umsatz von Eventim um 14,8 Prozent auf 696,6 Millionen Euro.

Aktienkurs auf Höchststand

Die Anleger scheinen mit den Zahlen mehr als zufrieden zu sein. Die Aktie von CTS Eventim befindet sich schon seit Tagen im Aufwind. Zur Eröffnung stand sie am Donnerstag bei 48,98 Euro und kletterte im Laufe des Vormittags nach Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse auf den Höchststand von 50,05 Euro.