(AndreyPopov/Thinkstock/dpa)

Die Tür fällt ins Schloss, und der Schlüssel liegt in der Wohnung: Jetzt muss ein Schlüsseldienst ran und die Tür öffnen. Die Verbraucherzentrale erhält regelmäßig Beschwerden von Betroffenen, die sich von den Firmen abgezockt fühlen. Sie sollen hohe Summen zahlen, obwohl die Türöffnung oftmals nur wenige Sekunden dauerte. Unseriöse Schlüsseldienste verlangen mitunter drei- bis vierstellige Beträge, nachdem sie die Tür aufgesperrt haben. Hier einige Tipps für den Umgang mit Schlüsseldiensten:

Nach einem verbindlichen Preis fragen

Fragen Sie vor der Auftragsvergabe nach einem verbindlichen Komplettpreis für die Türöffnung. Vereinbaren Sie einen Festpreis, der bereits die Anfahrtskosten und eventuelle Zuschläge enthält. Eine normale Türöffnung kostet je nach Tageszeit und Wochentag etwa 70 bis 120 Euro – das hat eine Umfrage der Verbraucherzentralen ergeben. In Bremen betrug der Wert tagsüber an Werktagen durchschnittlich 61,70 Euro. Legen Sie in Ihrem Auftrag fest, dass nur die verschlossene Tür wieder geöffnet werden soll. Eine Auswechslung des ganzen Schlosses ist in den meisten Fällen nicht notwendig. Führen Sie das Gespräch unter Zeugen. So können Sie getroffene Vereinbarungen im Nachhinein beweisen.

Die einzelnen Posten genau prüfen

Bevor Sie die Rechnung unterschreiben, sollten Sie die einzelnen Posten genau prüfen. Streichen Sie Passagen, die Sie nicht wünschen oder die Sie nicht vereinbart haben. Niemand kann Sie zwingen, nicht vereinbarte Regelungen zu akzeptieren. Sie können auch nur die Erteilung des Auftrags bestätigen. Viele Firmen verlangen eine Barzahlung. Zahlen Sie nur, wenn eine detaillierte Rechnung vorliegt und diese der getroffenen Vereinbarung entspricht.

Nicht zum nächsten Geldautomaten fahren

Wenn Sie nicht genügend Bargeld zur Verfügung haben, bestehen Sie auf Zahlung per Rechnung. Fahren Sie nicht mit dem Monteur zum nächsten Geldautomaten. Sollte der gerufene Handwerker Sie unter Druck setzen, etwa indem er droht, die Tür wieder zu verschließen, zögern Sie nicht, die Polizei über den Notruf 110 zu rufen. Nötigung ist strafbar. Schlüsseldienste dürfen Zuschläge nur außerhalb der üblichen Arbeitszeiten verlangen. „Sofortzuschläge“, „Bereitstellungszuschläge“ und „Spezialwerkzeugkosten“ sind nicht erlaubt.