Bremen. Die Hansestadt Bremen hat im ersten Halbjahr 2018 mehr Touristen angelockt. Von Januar bis Ende Juni besuchten rund 650.000 Gäste das kleinste Bundesland und damit fast sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 6,5 Prozent auf fast 1,2 Millionen. Der Großteil der Gäste kam aus Deutschland. Knapp 117.000 reisten aus dem Ausland an, die meisten aus den Niederlanden, gefolgt von Großbritannien und Dänemark. Über den größten Zuwachs konnte sich Bremerhaven freuen. Dort stieg die Zahl der Gäste um fast zwölf Prozent auf fast 110.000. Damit übertraf die Stadt nach Angaben des Statistischen Landesamtes erstmals in den ersten sechs Monaten die 100.000er-Marke.

Der DGB Nord hat die Arbeitgeber im Gastgewerbe Norddeutschlands derweil angemahnt, sich verstärkt um die Arbeitsbedingungen ihrer Beschäftigten zu kümmern. „Das Gastgewerbe im Norden macht gute Geschäfte, aber es verspielt die Zukunft, wenn die Arbeitsbedingungen nicht deutlich besser werden“, sagte der Vize-Vorsitzende des DGB Nord, Ingo Schlüter, am Dienstag. Der Boom der Branche müsse in Euro und Cent bei den Arbeitnehmern ankommen. Der Sommer mit seinen überlangen Sonnenphasen wird den bisherigen Statistiken zufolge dem Gastgewerbe im Norden in diesem Jahr voraussichtlich zu Rekordzahlen verhelfen.

„Solange das hart arbeitende Personal im Norden in vielen Fällen nur wenig mehr verdient als den Mindestlohn, wird die Flucht von Fachkräften anhalten“, sagte Schlüter. Die Beschäftigten bräuchten Anerkennung und Wertschätzung. Ohne humane Arbeitsbedingungen und Tariflöhne würden immer mehr Stellen unbesetzt bleiben. Als Niedriglohnbranche habe der Tourismus im Norden keine Zukunft. Der DGB beklagte, dass es vielfach noch den Versuch gebe, den gesetzlichen Mindestlohn zu umgehen. „Arbeitgeber in Betrieben ohne Betriebsrat und Tarifvertrag verhalten sich besonders schäbig, und davon gibt es im Gastgewerbe eine ganze Menge.“ Ihnen müsse die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls mit hohen Strafen klarmachen, dass Lohnraub sich nicht lohnt.