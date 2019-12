In der Nordsee werden sich Senvions Windanlagen weiter drehen. Aber der Windanlagenbauer schließt sein Werk in Bremerhaven zum Jahresende. (INGO WAGNER)

Etwa 160 Beschäftigte der Senvion-Produktion in Bremerhaven wechseln zum 1. Januar 2020 in eine Transfergesellschaft. Das haben die Verantwortlichen an diesem Freitag den Mitarbeitern auf ihrer definitiv letzten Betriebsversammlung verkündet. Zuvor war noch nicht klar, ob die Finanzierung dafür steht.

„Bremerhaven ist durch das Aus der Produktion und die Schließung des Werkes besonders betroffen. Nach der Betriebsversammlung haben die Beschäftigten jetzt endlich Gewissheit, dass sie zum 1. Januar 2020 für mindestens vier Monate in eine Transfergesellschaft wechseln können“, sagt Daniel Friedrich, Bezirksleiter IG Metall Küste. Es gehen nun darum, die Beschäftigten weiterzuqualifizieren und an andere Unternehmen zu vermitteln.

Gespräche im Januar mit Bremens Wirtschaftssenatorin

In der Transfergesellschaft können sich die Mitarbeiter für vier Monate qualifizieren. Im Januar soll es außerdem ein Gespräch der IG Metall mit Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) geben. Dabei soll es darum gehen, inwiefern man die Transfergesellschaft über die vier Monate hinaus verlängern könne – angesichts der in Bremerhaven allgemein angespannten Jobsituation.

Der Windanlagenbauer hatte im April Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet und sich auf die Suche nach einem Investor begeben. Der wurde mit Siemens-Gamesa im September gefunden – allerdings haben nur 500 der 1400 Senvion-Mitarbeiter dadurch direkt eine neue Perspektive bekommen.

Siemens-Gamesa übernimmt nur ausgewählte europäische Service- und Onshore-Segmente. Die Turbinenfertigung in Bremerhaven hingegen wird zum Jahresende geschlossen. Die EU-Kommission muss allerdings auch noch der Übernahme zustimmen.

15 Mitarbeiter bleiben bis Februar

Voraussichtlich bis Februar werden noch zehn bis 15 Mitarbeiter bei Senvion angestellt sein, um alles von der Maschine bis zur letzten Schraube aus der Produktionshalle zu verkaufen und die letzten Abrechnungen zu machen. Das Licht wird dort dann aber nicht ausgehen. Denn wie Doreen Arnold, die Erste Bevollmächtigte der IG Metall sagte, wird die Transfergesellschaft ihren Sitz auf dem Senvion-Gelände in Bremerhaven haben. Dazu werden in den kommenden Tagen die Büroräume bezogen.