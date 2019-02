Am Donnerstag hat die Sparkasse ihre Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr vorgestellt - und die Erwartungen dabei übertroffen. (Frank Thomas Koch)

Die Sparkasse Bremen schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Gewinn von 37 Millionen Euro ab. Damit liegt der Überschuss drei Millionen Euro höher als im Vorjahr. Bei der Vorstellung der Bilanz am Donnerstag machte Tim Nesemann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, die großen Herausforderungen für die Branche deutlich. Neben der immer weiter steigenden Regulierung im Bankensektor sei das der „unglaubliche Wandel der Kundenbedürfnisse“ hin zu digitalen Angeboten.

Das Ergebnis für 2018 ist das zweitbeste in den vergangenen zehn Jahren. Die Erwartungen lagen zunächst deutlich niederiger. Der Zinsüberschuss ist in Zeiten niedriger Zinsen erneut gesunken auf 183 Millionen Euro. Dafür konnten die Kosten für den Verwaltungsaufwand um zwanzig Prozent gesenkt werden. „Darauf sind wir sehr stolz. Das haben wir gut hinbekommen“, sagte Nesemann dazu. In diesem Jahr soll die Zahl der Mitarbeiter durch das Vorruhestandsprogramm weiter abnehmen. Die Sparkasse könnte dann bei 1100 Arbeitsplätzen stehen.

Schiffskredite im Verkauf

Im Portfolio der Sparkasse Bremen befinden sich derzeit noch 25 Schiffskredite. Etwa die Hälfte davon ist nach Angaben von Vorstand Joachim Döpp unproblematisch. Die Darlehen für 12 Schiffe werden getilgt. Allerdings gibt es 13 Kredite, bei denen eine Wertberichterstattung nötig war, weil keine Tilgung erfolgte. Zum Großteil, 75 Prozent, sind die Schiffe abgeschrieben. „Wir bemühen uns zurzeit, diese Schiffe zu verkaufen. Wir haben aber keinen Druck“, sagte Döpp. Einen Teil der Schiffsdarlehen hat die Sparkasse zusammen mit der damaligen Bremen Landesbank (BLB) finanziert. Diese will der US-Finanzinvestor Ceberus der NordLB, nun alleiniger Besitzer der BLB, abkaufen.

Die Sparkasse setzt im Privatkundengeschäft weiter auf ihr Konzept der Stadtteilfilliale. Dort sollen Kunden und die Bewohner des Stadtteils in entspannter Atmosphäre angesprochen und beraten werden können. Im Sommer soll der nächste und damit dritte dieser Standorte in Horn-Lehe öffnen. Insgesamt plant die Sparkasse 15 Stadtteilfilialen. Teils gibt es aber noch Probleme, geeignete Grundstücke für diese zu finden.