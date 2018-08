In Istanbuls gehobenem Viertel stehen Kunden Schlange, um bei der Luxus-Marke Louis Vuitton wegen der schwachen Lira günstig einzukaufen. (Lefteris Pitarakis/AP/dpa)

Die Zeiten des Optimismus sind vorbei. Galt die Türkei lange als vielversprechender Markt, ziehen sich Unternehmen aufgrund der Unsicherheiten vermehrt zurück. Wegen des Streits mit den USA fiel die türkische Landeswährung in diesen Tagen auf historische Tiefs. Am Freitag brach sie nach einer Stabilisierung erneut ein: Zum Mittag gab die Lira im Verhältnis zum Dollar bis zu knapp acht Prozent nach. Unternehmen in der Region trifft der Absturz ebenfalls.

Schon im vergangenen Jahr ging das Handelsvolumen zwischen Bremen und der Türkei auf rund 600 Millionen zurück. „Das ist ein Viertel weniger als in den Vorjahren“, sagt Torsten Grünewald, Referent für den Geschäftsbereich International bei der Handelskammer Bremen. Sehr viele Unternehmen seien verunsichert wegen der aktuellen Entwicklung. Zwar betrachteten sie die Türkei weiter als wichtigen Markt und gerade auch als Transitland in den Nahen Osten. „Doch das Geschäft haben sie schon stark zurückgefahren aufgrund der Unsicherheit.“ Grünewald erwartet für 2018 darum einen noch stärkeren Einbruch. Zumal ein Teil der Lieferungen in 2017 auf alten Aufträgen beruhen dürfe. „Das wird sich dieses Jahr deutlicher zeigen.“

Die Bremer Goldschlägerei (Bego) ist einer der betroffenen Betriebe. Das Zahntechnikunternehmen hat vier Vertriebsstandorte in der Türkei mit 50 Mitarbeitern und macht dort laut dem geschäftsführenden Gesellschafter Christoph Weiss seit Jahrzehnten gute Geschäfte mit Implantaten und Teilen für die Herstellung von Zahnersatz. Doch die Krise in der Türkei mache es nicht leichter, durch den Wertverlust der Lira würden die Produkte immer teurer. „Wir fühlen uns mit unseren Kunden sehr verbunden und leiden jetzt gemeinsam unter der schwierigen Entwicklung.“

Die USA haben derweil mit weiteren Sanktionen gedroht, sollte der in der Türkei unter Hausarrest stehende US-Pastor Andrew Brunson nicht schnell freikommen. Ein türkisches Gericht entscheidet kurz darauf, dass er weiter unter Hausarrest steht. Die Affäre ist Auslöser der Streitigkeiten. Die Zuspitzung des Konflikts habe er nicht erwartet, sagt Geschäftsführer Weiss. „Wir hoffen, dass die Probleme nicht noch größer werden als ohnehin schon.“ Die Türkei sei für Bego ein wichtiger Markt. Weiss hat zudem einen persönlichen Bezug: Ein Teil seiner Familie habe über eine Generation in der Türkei gelebt. „Mein Großvater ist dort geboren.“ Nun hoffe er, die „erfolgreiche Partnerschaft“ mit der Türkei über „die schwierigen Zeiten retten zu können“.

Um die 200 bis 250 Bremer Unternehmen stehen Grünewald zufolge in Geschäftsbeziehungen zur Türkei, besonders aus Logistik, Maschinenbau, Baustoffhandel, der Lebensmittelbranche und Automobilindustrie. Aufgrund der positiven Entwicklung zwischen beiden Ländern seien auch einige Dependancen türkischer Unternehmen in Deutschland entstanden – wie das Lager des Felgenherstellers CMS in Bremen. Die Kammer hat wegen des großen Interesses am Markt seit zehn Jahren ein Netzwerk Türkei. In dieser Runde gehe es seit einer Weile aber merklich um andere Themen, etwa die Frage, ob man noch Mitarbeiter in das Land schicken könne.

Die Wirtschaft in Niedersachsen trifft die Krise ebenfalls. „Wir hatten einen drastischen Rückgang schon im vergangenen Jahr“, sagt Tilman Brunner, Sprecher für Internationales der IHK Niedersachsen. Das Handelsvolumen sank von 2,17 runter auf 1,85 Milliarden Euro nach einem deutlichen Aufwärtstrend. „In der Türkei gab es einen jahrelangen Boom. Das hat die Exporte erleichtert.“ Dominantes Gewicht hat dabei die Automobilbranche aus Niedersachsen einschließlich der Zulieferer.

Brunner erwartet wie sein Kollege in Bremen, dass die Zahlen weiter fallen werden, wenngleich es bisher noch keinen dramatischen Einbruch gegeben habe. „Das wird sich jetzt mit der Lira-Schwäche ändern. Das wird Spuren hinterlassen.“

Auf den Absatz von Volkswagen hat sich die Entwicklung bereits ausgewirkt. Der Verkauf in der Türkei ging im ersten Halbjahr auf 54.000 Pkw und damit um knapp ein Fünftel zurück im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wer in der Türkei für den Export produziere, für den sei der Standort sogar günstiger in diesen Zeiten, sagt Brunner. „Doch die Realität ist, dass es dafür Vorprodukte braucht.“ Diese müssten teurer als sonst eingekauft werden.

Der Energieversorger EWE aus Oldenburg erwägt schon lange einen Rückzug aus der Türkei. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben zunächst unverbindliche Angebote für sein Geschäft eingeholt. Die schwache Lira mindert die Erlöse. „Wenn ein Interessent dieses Geschäft weiterführen möchte und uns einen akzeptablen Preis bietet, wird EWE sich von diesem Geschäftsfeld trennen“, heißt es seitens des Unternehmens. Es soll Medienberichten zufolge bereits weit vorangeschrittene Verhandlungen mit Interessenten geben. Die EWE will das nicht kommentieren.

Das Bremer Logistikunternehmen BLG hat sich bereits aus der Türkei verabschiedet. Bis Ende des vergangenen Jahres gab es noch einen Repräsentanten in Istanbul. „Die Türkei ist ein wichtiger Autoproduktionsstandort und Absatzmarkt. Gerade weil die Fahrzeuge zum Großteil in den Export gehen, gibt es viel Bedarf an Logistikern wie uns“, sagt Andreas Hoetzel, Sprecher des Konzerns. Schon vor vielen Jahre habe BLG sich mit Blick auf den Autoumschlag um diverse türkische Hafenbetriebe bemüht – vergebens. „Das hat sich alles nicht realisiert.“ Die erhofften Ergebnisse seien ausgeblieben. Nun gebe es keinerlei Geschäftsbeziehungen mehr in das Land, keine Besuche der Logistikmessen. Ohnehin: „In Zeiten, in denen deutsche Staatsbürger in der Türkei ohne Begründung festgehalten werden, ist Mitarbeitern die Reise nicht mehr richtig zuzumuten.“

Von einem Rückzug eines Betriebs ist Torsten Grünewald nichts bekannt. Derzeit beobachteten sie die Lage aber stark. „In der Hoffnung, dass es irgendwann wieder stabile Rahmenbedingungen gibt und man das Geschäft wieder anfahren kann.“ Die Zuversicht bleibt. Jahrelang hätten Niedersachsen große Hoffnungen in den Markt gesetzt, sagt Brunner. „Das war aber, bevor es in der Türkei schwieriger wurde.“ Seitdem stellten die Unternehmen ihre Bemühungen um neues Geschäft zunehmend ein. Die Inflationsrate sei nennenswert, die Entwicklung des Konsumklimas und der Wirtschaft unsicher. „Das macht es nicht leicht, mit vollem Elan einzusteigen.“