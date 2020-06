Die deutsche Sun Express stellt ihren Flugbetrieb ein. Die türkische Muttergesellschaft Sun Express ist davon nicht betroffen, sie fliegt weiter unter anderem vom Bremer Flughafen aus. (Sun Express/DPA)

Die Airline Sun Express Deutschland stellt in Kürze ihren Flugbetrieb ein. Gebuchte Flüge werden mit der türkischen Sun Express sowie weiteren Airline-Partnern wie Eurowings abgewickelt, teilt das Unternehmen mit. Am Bremer Flughafen wird sich dadurch nichts ändern: Er wird von der türkischen Sun Express angeflogen. Die Airline nimmt nach der coronabedingten Pause im Juli ihren Betrieb wieder auf.

Die Entscheidung, Sun Express Deutschland einzustellen, ist an diesem Dienstag im Rahmen einer Gesellschafterversammlung gefallen und ist eine Reaktion auf die Auswirkungen der Corona-Krise. An Sun Express Deutschland ist auch die Lufthansa beteiligt. Die türkische Sun Express will die Marke auf Urlaubsflüge in die Türkei sowie auf den innertürkischen Flugverkehr fokussieren.

Bei Sun Express Deutschland gibt es 1200 Beschäftigte. Man werde mögliche Lösungen in vertrauensvollen Gesprächen „mit unseren Mitarbeitern und Sozialpartnern erarbeiten“, sagt Max Kownatzki, Vorstand von Sun Express. Sun Express gehört seit mehr als 30 Jahren zu den größten Fluggesellschaften im touristischen Verkehr zwischen Deutschland und der Türkei.