Die neue "Mein Schiff 1" ähnelt den vier Tui-Cruises-Neubauten "3" bis "6", ist aber 20 Meter länger. An diesem Freitagabend wird das Schiff, das für knapp 2900 Passagiere ausgelegt ist, während des Hamburger Hafengeburtages getauft. (Tui Cruises)

Hamburg. Noch bis Sonntag findet der Hafengeburtstag in Hamburg statt. Es gibt viele Schiffe zu bestaunen, zahlreiche Konzerte, die Auslaufparade am Sonntag und das Schlepperballett am Sonnabend und viele weitere Veranstaltungen. Zu einem der Höhepunkte zählt immer das Feuerwerk am Sonnabendabend vom Kreuzfahrtunternehmen Aida Cruises, das Hauptsponsor des Hafengeburtstags ist und sich dieses Engagement laut Insider 250000 Euro kosten lässt. Doch dieses Mal gibt es bereits ein Feuerwerk vorab - dafür sorgt ausgerechnet Mitbewerber Tui Cruises: Die Nummer zwei in Deutschland hinter Marktführer Aida lässt ihre neue "Mein Schiff 1" an diesem Freitagabend taufen.

Zwar darf die Tauf-Veranstaltung nur außerhalb der Hafen-Festmeile stattfinden, dafür aber trotzdem in exponierter Lage: Die "Mein Schiff 1" liegt am Burchardkai und gegenüber ist der Elbstrand Övelgönne - ein idealer Platz um das Feuerwerksspektakel, das gegen 22.30 Uhr starten soll, beobachten zu können.

Äußerlich ähnelt die neue etwa 316 Meter lange "Mein Schiff 1" den vier Neubauten "3" bis "6", die Tui Cruises in den vergangenen Jahren in den Markt gebracht hat - allerdings ist sie 20 Meter länger und das bietet der Reederei Platz für einige Neuerungen - unter anderem für Sport und einen besonderen Roboter. Gebaut wurde das Schiff wie die vier anderen Neubauten auf der finnischen Meyer-Werft in Turku, die zur Papenburger Meyer-Werft gehört. Dass der Neubau nicht im Namen die "7" trägt hat einen einfachen Grund: Die alte "Mein Schiff 1" wurde verkauft und so folgt auf die "Mein Schiff 6" jetzt die neue "1".

Die 20 Meter mehr Länge bietet vor allem für Angebote in Sachen Sport, Wellness und Gesundheit mehr Platz, erklärt Peter Heidacker von Tui Cruises. So wurde der Fitnessbereich umgestaltet. Er ist nun in der Mitte des Schiffs auf Deck 15 mit Blick über den 25-Meter-Pool und Joggingparcours. Der ist mit 438 Metern jetzt deutlich länger und hat auch Steigungen. Die Sportarena ist nun eine Halle, neu ist hier eine Kletterwand. Hinterher geht es zur Entspannung: Der Spa-Bereich auf Deck 11 und 12 wurde komplett umgebaut. Höhepunkt ist die Sauna mit Panoramablick nach vorne, deren Nutzung weiterhin im Reisepreis enthalten ist.

Auch beim Essensangebot gibt sich der Neubau "ganz schön gesund" - so zumindest der Name des neuen Restaurants auf Deck 5. Statt Pizza und Pasta gibt es hier zum Beispiel Salatbowls oder gedämpften Lachs auf Gemüse. Im Bereich der Rezeption wurde die Kaffeebar durch eine Saftbar ersetzt. Zum Start in den Tag gibt es zum Beispiel den Smoothie Adonis. Die Vitamine kann man jedoch anschließend an der neuen Bierbar "Ebbe und Flut" nur wenige Meter entfernt gleich wieder ertränken. Dort wird vor allem Craft-Bier ausgeschenkt. Auch drei weitere Restaurants wurden neu konzeptioniert. In der "Großen Freiheit" im Diamanten am Heck des Schiffs befindet sich nun statt des "Hanami" von Tim Raue das "Esszimmer". Hier werden gegen Aufpreis Klassiker wie Königsberger Klopse und Leipziger Allerlei serviert - in einer modernen Interpretation. In Sachen Entertainment setzt Tui Cruises unter anderem auf einen Roboter. In der "Großen Freiheit" sorgt er als DJ für Musik. Neu gestaltet präsentiert sich das ehemalige Klanghaus, das jetzt "Schaubühne" heißt.

Insgesamt finden Tui-Cruises-Stammgäste an Bord viel Bekanntes. "Es muss einfach immer auch Vertrautes an Bord geben, aber dazwischen wollen wir natürlich auch neue Reize setzen", sagt Nicola Hannappel, die bei Tui Cruises für Innovationen zuständig ist.