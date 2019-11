App der Woche: Nebenan.de will Nachbarn helfen, sich im echten Leben miteinander zu verbinden. // Logo (Imke Wrage)

Svenja G. hat einen Vogel. Zumindest hat sie den auf einem Hausdach in ihrer Nachbarschaft entdeckt. Wird wohl ein Papagei sein, denkt sie, blauer Körper, schwarz-gelber Kopf. Wem der wohl entflogen ist? In einem Dorf, klar, da wüsste man jetzt vermutlich schnell Bescheid. Aber in der Stadt? Werden die Wohngebiete größer und die Stockwerke höher, wächst auch die Anonymität. Die Nachbarn kennt man meist nur vom Sehen. Um sie kennenzulernen und nach dem entflogenen Vogel zu fragen, könnte Svenja G. nun klingeln oder klopfen. Sie kann aber auch einfach ins Netz gehen.

So zumindest hat es Svenja G. getan. Über nebenan.de hat sie einen Aufruf nach dem Besitzer des Papageis gestartet. Nebenan.de ist eine App und eine gleichnamige Website, die Nachbarn in ganz Deutschland zusammenbringen will – im Prinzip eine Art digitale Nachbarschaftshilfe. Svenja G., deren vollen Namen nur direkte Nachbarn sehen können, ist eine von derzeit 27 563 Nutzern, die in Bremen auf nebenan.de aktiv sind.

Wo finde ich einen Babysitter? Wer kann mit dem Hund Gassi gehen? Und wer hat noch einen Staubsauger über? All diese Fragen können auf nebenan.de gestellt werden. Um sich zu vernetzen, gibt es etwa einen digitalen Marktplatz, auf dem Nachbarn Gegenstände, aber auch Hilfeleistungen anbieten, verschenken und kaufen können. Zudem können sich Nachbarn in Gruppen über Neuigkeiten in den Stadtteilen austauschen sowie Veranstaltungen organisieren.

Um die App nutzen zu können, braucht es drei Schritte: Im ersten Schritt, logisch, muss die App aus dem App-Store auf das Smartphone geladen werden. Im zweiten Schritt müssen sich User registrieren. Das geht mit dem Namen und der Adresse. Die Nutzer können diese zum Beispiel mit einem Foto des Ausweises verifizieren lassen. Klingt aufwendig, ist aber schnell erledigt. Mithilfe der Adressüberprüfung soll sichergestellt werden, dass nur Anwohner Zugang zu ihrer Nachbarschaft erhalten. Nur registrierte Nutzer können folglich sehen, was auf nebenan.de passiert.

Die App ist intuitiv und leicht zu bedienen, die Aufmachung erinnert an Ebay-Kleinanzeigen. Auf einer Karte ist verzeichnet, welche Nachbarn, Gruppen oder Veranstaltungen in unmittelbarer Nähe sind. Insgesamt ist nebenan.de hilfreich und vielfach anwendbar. Die App ist nicht nur nützlich, um Nachbarn kennenzulernen, vielleicht sogar Freunde zu finden – sie eignet sich auch für ältere Menschen, um im Alltag nach Hilfe zu fragen.