Die Gorch Fock wird nicht wie geplant am 31. Mai der Deutschen Marine übergeben. (Christian Kosak)

Die Gorch Fock wird nicht wie bislang geplant am 31. Mai ausgeliefert. Das teilte die Fr. Lürssen Werft am Donnerstagabend mit. Als Grund nannte das Unternehmen Personalausfälle sowie erhebliche Beeinträchtigungen der Lieferketten als Folgen der Pandemie. Laut Tim Wagner, Geschäftsführer der Werft, soll die Gorch Fock im Spätsommer des Jahres übergeben werden. Ein neues Datum für eine Abgabe an die Deutsche Marine könne wegen der Unsicherheiten durch Corona noch nicht genannt werden.

Mehr zum Thema Segelschulschiff ausgedockt „Gorch Fock“ hat wieder Wasser unterm Kiel Das Segelschulschiff wurde am Mittwoch zu Wasser gelassen. Auf dem Traditionssegler haben unzählige Matrosen ihr Handwerk gelernt. mehr »

„Hierüber haben wir unseren Kunden bereits informiert. Die mit der Verschiebung zugleich anfallenden Mehrkosten werden nicht zulasten des Kunden gehen. Als verantwortlicher Auftragnehmer werden wir die finanziellen Auswirkungen übernehmen“, sagt Tim Wagner, Geschäftsführer des Unternehmens.

Das Familienunternehmen Lürssen aus Bremen hatte im Oktober 2019 die Instandsetzung des Segelschulschiffs übernommen. Im März wurde sie zu Wasser gelassen und nach Lemwerder zur Endausrüstung verholt.