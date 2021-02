Umschlagserholung im vierten Quartal bei den bremischen Häfen: Lag der Güterumschlag in den ersten neun Monaten bei 48,6 Millionen Tonnen, was ein Minus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutete, liegt der Rückgang aufs gesamte Jahr bezogen nun bei 4,2 Prozent. (Sabine Vielmo)

Im letzten Quartal 2020 ist das Transportvolumen auf Schiffen kräftig angezogen. Das geht aus den Gesamtumschlagszahlen hervor, die das Häfenressort an diesem Donnerstag veröffentlichte: Lag der Güterumschlag in den ersten neun Monaten bei 48,6 Millionen Tonnen, was ein Minus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutete, liegt der Rückgang aufs gesamte Jahr bezogen nun bei 4,2 Prozent. An den Kajen und Terminals in Bremen und Bremerhaven wurde laut dem Häfenressort 2020 ein seeseitiger Güterumschlag von 66,5 Millionen Tonnen erzielt. Der Gesamtumschlag 2020 setzt sich zusammen aus dem Umschlag der Hafenanlagen in Bremen-Stadt mit 10,4 Millionen Tonnen (minus 14,3 Prozent) und Bremerhaven mit 56,1 Millionen Tonnen (minus 2,1 Prozent).

Der Containerumschlag blieb mit 51,1 Millionen umgeschlagenen Tonnen und einem Minus von 1,4 Prozent fast auf Vorjahresniveau. Auf Standardcontainer (TEU) bezogen, lag der Rückgang bei 1,8 Prozent. Umgeschlagen wurden im vergangenen Jahr 4,8 Millionen TEU. Besonders deutlich zeigten sich die coronabedingten Auswirkungen beim Automobilumschlag: Dort wurde 2020 ein Umschlag von 1,7 Millionen Fahrzeugen erzielt. Das bedeutet ein Minus von 20 Prozent.

„Trotz der bedauerlichen Verluste im Umschlaggeschäft möchte ich positiv hervorheben, dass die bremischen Häfen auch in diesen herausfordernden Pandemie-Zeiten jederzeit voll einsatzbereit und offen waren“, sagte Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD).