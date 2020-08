Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kann dem Bremer Flughafen mehr Positives abgewinnen als allen anderen Regionalflughäfen in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des BUND zusammen mit dem Forum Ökologische Marktwirtschaft (FÖS) in Berlin. Dabei haben die Forscher 14 regionale Airports untersucht. Die Studie beschäftigt sich mit der Wirtschaftlichkeit, der Bedeutung für die Verkehrsanbindung und der Entwicklung der Passagierzahlen von Flughäfen mit 200 000 bis drei Millionen Fluggästen im Jahr.

Auch wenn Bremen bei zwei der drei Aspekte positiv abgeschnitten hat, erhält er die gelbe Karte – so wie der Flughafen Memmingen im Allgäu. Wer nur bei einem Aspekt einigermaßen überzeugen konnte, erhielt die orangefarbene Karte, für den Rest gab es die rote Karte. So hätten drei von 14 untersuchten Standorten einen verkehrspolitischen Nutzen durch die Anbindung ihrer Region an den internationalen Flugverkehr. Bei den restlichen angebotenen Verbindungen handele es sich fast ausnahmslos um Urlaubsflüge. Der BUND und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) forderten daher die sofortige Schließung der Hälfte der 14 Regionalflughäfen, die sie in einer gemeinsamen Studie unter die Lupe genommen hatten.

Bewertet wurden die Flughäfen Bremen, Dresden, Dortmund, Erfurt-Weimar, Frankfurt-Hahn, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Kassel-Calden, Memmingen, Münster/Osnabrück, Niederrhein-Weeze, Paderborn/Lippstadt, Rostock-Laage und Saarbrücken. Je eine positive Bewertung und damit eine „orangefarbene Karte“ gingen an Dresden, Dortmund, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden und Münster/Osnabrück.

Die Regionalflughäfen zeigten „die ganze Absurdität des Fliegens“ auf, sagt der BUND-Bundeschef Olaf Bandt. Er und die Verfasser der Studie kritisieren, wie die Flughäfen auf dem „platten Land“ mit Betriebskostenzuschüssen in Millionenhöhe künstlich am Leben erhalten werden. Sofort geschlossen werden sollten aus Sicht der Umweltschützer die Regionalflughäfen, die eine „rote Karte“ erhielten: Erfurt-Weimar, Frankfurt-Hahn, Kassel-Calden, Niederrhein-Weeze, Paderborn/Lippstadt, Rostock-Laage und Saarbrücken. Grundlage waren die Geschäftsberichte 2014 bis 2018. Nicht nur seit Corona gebe es in der Flughafeninfrastruktur erhebliche Überkapazitäten.

Der Flughafenverband ADV wies die Forderungen zurück und verlangte Kostenentlastungen insbesondere bei Sicherheitsvorkehrungen, die in anderen EU-Ländern vom Staat getragen würden. Das polyzentrische Flughafensystem sei ein Abbild der föderalen Struktur Deutschlands mit seinen starken Wirtschaftszentren und Metropolregionen, erklärte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Der Verband verwies zusätzlich auf die Bedeutung der Flughäfen im Frachtverkehr und als Standortfaktor für Unternehmen. Die regionalwirtschaftlichen Effekte lägen in der Regel deutlich über den von den Gesellschaftern getragenen Verlusten.

Bremen konnte in der Studie durch „seinen hohen Konnektivitätswert“ punkten – der Flughafen schaffe also einen realen Mehrwert durch die Zubringerflüge zu den großen Drehkreuzen, während bei vielen anderen regionalen Airports die Billigflieger für das meiste Passagieraufkommen verantwortlich sind. Ebenso positiv schnitt Bremen bei den Betriebskostenzuschüssen seitens der Kommunen ab. Die gibt die Untersuchung bis 2018 mit „Null“ an. Da der Bremer Airport nun auch dringend finanzielle Unterstützung braucht, würde er bei der Wiederholung dieser Studie hier wohl schlechter abschneiden.

Wie sehr die Akteure für ihre Region die Bedeutung eines Flughafens sehen, lässt sich bei einigen auch an der Struktur der Anteilseigner ablesen: So sind beispielsweise am Flughafen Münster/Osnabrück die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern aus der Region jeweils mit weniger als einem Prozent am Airport beteiligt. Bei diesem Flughafen machen auch die Einnahmen aus Steuern und Gebühren laut Studie mit 69 Prozent den höchsten Anteil am Umsatz aus – so hoch wie an keinem anderen untersuchten Standorten. Für Bremen lag dieser Umsatzanteil bei 36 Prozent.