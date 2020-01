Prominentester blinder Passagier ist die Wollhandkrabbe, die aus Asien stammt und in hiesigen Gewässern längst heimisch geworden ist. (WILDLIFE/D.Harms)

Bremen/Hamburg. Sie sind invasiv – Cholera-Bakterien aus Singapur, Algen aus Shenzhen oder Krebse vom Golf von Mexiko. Genau diese ungebetenen blinden Passagiere können übers Ballastwasser von Schiffen in hiesige Gewässer gelangen und sich im schlimmsten Fall verbreiten. Genau aus diesem Grund darf in Häfen nur gereinigtes Ballastwasser abgelassen werden. Doch nicht immer haben Schiffe die geeignete Aufbereitungsanlage an Bord. Zudem werden bei diesem Vorgang häufig Chemikalien eingesetzt. Dass dieses Reinigen auch umweltschonender per UV-Licht funktionieren kann, das wird derzeit im Hamburger Hafen mit einer mobilen Anlage getestet. Betrieben wird sie vom Hamburger Entsorgungsunternehmen Jongen, einer Tochter der Bremer Dettmer Group.

Seeschiffe pumpen üblicherweise Seewasser in spezielle Tanks, damit ihr Gewichtsschwerpunkt tief genug im Wasser liegt und sie auch mit weniger Ladung stabiler fahren können. Über das Wasser gelangen Mikroorganismen in die Tanks. „Das spezielle Licht sterilisiert letztlich das Wasser in den Ballastwassertanks“, sagt Julia Dettmer, Geschäftsführerin von Dettmer. Es zerstöre die Erbsubstanz der Bakterien und Krankheitserreger, wodurch sie sich nicht mehr vermehren können.

Hamburg fördert die Anlage als erster europäischer Hafen mit 300 000 Euro. „Dieses Pilotprojekt ist es wert“, so Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). „Denn mit der Anlage schaffen wir eine umweltfreundliche Nach-Behandlung von Ballastwasser, ohne den Einsatz schädlicher Chemikalien, die das Hafenwasser verschmutzen.“ Dadurch werde das ökologische Gleichgewicht geschützt und ein Beitrag gegen die Ausbreitung invasiver Arten geleistet.

Schirmherr der dreimonatigen Testphase ist die Behörde für Umwelt und Energie in Hamburg. Kooperationspartner von Jongen ist die holländische Firma Damen Green Solution. Nach Angaben von Jongen kann die auf einem Ponton installierte Anlage 300 Kubikmeter Wasser pro Stunde und Keimen und Kleinstmeerestieren befreit werden. In der Praxis habe sich die Anlage bereits bewährt, so Julia Dettmer. „Wir haben auch schon das Ballastwasser gereinigt bei einem Schiff gereinigt, das zwar eine eigene Aufbereitungsanlage an Bord hat, aber nicht die benötigten Zusatzprodukte wie Chlor an Bord hatte, um den sogenannten D2-Standard des behandelten Wassers zu erreichen.“ Kontrolliert werde die fachgerechte Entsorgung durch die Wasserschutzpolizei. „Generell gilt, dass Schiffe, die keine eigene Aufbereitungsanlage an Bord und nicht mindestens 200 Seemeilen vor der Küste ihr Ballastwasser gewechselt haben, verpflichtet sind, einen Nachweis über den fachgerechten Tausch vorzuweisen.“

Wann es zu einem Austausch gekommen ist, sei im Ballastwassertagebuch nachzuvollziehen, das jedes Schiff führen müsse, so Andreas Mai, Hafenkapitän in Bremen und Bremerhaven. Es könne durchaus vorkommen, dass Schiffe, die über keine zugelassene Aufbereitungsanlage verfügen, den Hafen wieder verlassen müssen, um das Ballastwasser in der Nordsee abzulassen. „Oder sie können dann nur weniger Ladung aufnehmen.“

Allerdings gebe es auch manchmal Ausnahmen. Das entscheide die Wasserschutzpolizei von Fall zu Fall. „Bekanntlich führt das Schiff Ballastwasser mit, um die notwendige Stabilität zu erzeugen“, so Mai. „Und wenn das Wetter so ungünstig ist, dass das Ballastwasser nicht in der Nordsee abgelassen werden kann, weil dadurch nicht mehr die Sicherheit gewährleistet ist, können schon Ausnahmen gemacht werden. Allerdings wird da genau hingeguckt. Ein Schiff mit Ballastwasser aus dem Ganges, darf das Wasser in bremischen Häfen trotzdem nicht ablassen.“ Habe das Schiff dagegen Ballastwasser an Bord, das in europäischen Regionen aufgenommen wurde, könne der Wechsel ausnahmsweise auch im Hafen erfolgen.

Dass von Seeschiffen Gefahr für das Ökosystem ausgehen kann, ist lange bekannt. Prominentester blinder Passagier ist die Wollhandkrabbe. Das ursprünglich vor allem in China beheimatete Schalentier wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts per Schiff eingeführt – als Larve im Ballastwasser. Sie hat ähnliche Lebensbedingungen wie im Heimatland vorgefunden und sich seitdem unkontrolliert vermehrt.

Auf das Ballastwasser-Problem hatte die International Maritime Organisation (IMO) bereits 2004 reagiert und Übereinkommen auf den Weg gebracht. Allerdings trat die Konvention erst 2017 in Kraft, nachdem mit Finnland genügend Staaten das Übereinkommen ratifiziert haben. Die Konvention regelt den Austausch und die Behandlung von Ballastwasser, um die Einschleppung von Arten über einen unkontrollierten Wasseraustausch zu verhindern. Es legt Qualitätsnormen fest, denen das Ballastwasser von Schiffen entsprechen muss, bevor es wieder in die Meeresumwelt abgegeben werden darf. Beispielsweise darf nach Angaben des Umweltbundesamts ein Kubikmeter Ballastwasser nur weniger als zehn lebende Organismen enthalten, die größer als 50 Mikrometer sind. Durch eine gezielte Behandlung des Ballastwassers soll dieser Standard in Zukunft erreicht werden.

Zur Erfüllung des D2-Standards, der eine zertifizierte Ballastwasserbehandlungsanlage beinhaltet, gibt es Übergangsfristen. Neubauten, die nach dem 8. September 2007 auf Kiel gelegt worden, müssen ihn bereits erfüllen. Vorhandene Schiffe hatten eine zweijährige Übergangsfrist erhalten. Allerdings gibt es auch das Ausnahmen, die an der Ausstellung des internationalen Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP) gekoppelt sind. Dieses Zeugnis wird alle fünf Jahre erneuert und das findet üblicherweise im Rahmen der notwendigen Klassenerneuerung – eine Art TÜV – des jeweiligen Schiffes statt. Stand beispielsweise die IOPP-Erneuerung im August 2019 an, muss das Schiff den D2-Standard erst bis spätestens September 2024 erfüllt haben.