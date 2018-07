Der FDP-Abgeordnete Thomas Sattelberger fordert mehr Freiheitsräume - besonders für die digitale Welt. (Christina Kuhaupt)

Herr Sattelberger, in der Jugend haben Sie sich in der Schülergemeinschaft Stuttgart engagiert, die sich als Teil der Außerparlamentarischen Opposition (APO) verstand. Nun sitzen Sie heute für die FDP im Bundestag. Aus dem antiautoritären Kommunisten Thomas Sattelberger ist ein Manager und Liberaler geworden. Hätten Sie sich das damals vorstellen können?

Thomas Sattelberger: Ganz sicher nicht. Mir war aber immer klar, dass ich sehr neugierig bin. Ich wusste: Mein Leben wird erlebnisreich werden.

Damals war das ein Kampf der jungen Generation gegen den Vietnamkrieg, gegen Diskriminierung, gegen Übergriffe des Staates, gegen Pressezensur in den Schülerzeitungen – das sind urdemokratische Themen. Das Thema Freiheit beschäftigt mich heute als Freien Demokraten noch genau so wie damals als 16-Jähriger. Es hat mich auch als Manager begleitet. Ich habe mir nie den Mund verbieten lassen. Ich habe beispielsweise, lange bevor ich in Rente ging, auf einer Veranstaltung der damaligen Metallgesellschaft deren Vorstandsvorsitzenden öffentlich als Despoten bezeichnet. Ich rede gern Klartext.

Dafür bist du zu alt. Das war bei der Vorstellung meiner Biografie. Wir haben uns dann aber verständigt: wenn eine Partei, dann die FDP.

Ja, er sagte, die FDP sei ja ein Sanierungsfall, da könne ich mal Hand anlegen.

Das ist nicht nur meine persönliche Meinung. Das sagen die Expertenkommissionen der Regierung seit mehr als zehn Jahren.

Mehr zum Thema Interview mit Lencke Steiner „Mir macht Politik ultraviel Spaß“ Lencke Steiner führt die Bremer FDP in den Bundestagswahlkampf. Im Interview erklärt sie, wie ihre ... mehr »

Weil Politik zwar Experten bezahlt, aber nicht auf sie hören will.

Das Allerwichtigste ist, dass wir verstehen: Innovation braucht Freiheit. Das meint Schutz vor Bürokratie und ausufernden Regelwerken. Deswegen benötigt unsere Wirtschaft freiere Arbeitszeitregime. Und deswegen haben kluge Staaten Freiheitszonen entstehen lassen wie das Silicon Valley in Kalifornien oder gar Freihandelszonen wie im chinesischen Shenzhen. Dort gelten andere, freiere Regelwerke.

Moment mal, alles ist gefährlich im Leben! Freiheiten für Innovatoren – das heißt doch nicht, dass ich diese niemals beschränken werde. Europa beginnt gerade, sich die Internetgiganten zur Brust zu nehmen. Aber Innovation müssen wir erst einmal wachsen und sich entfalten lassen. Wer gleich zu Anfang im großen Schwall Moralinsäure drübergießt, erntet im Zweifel gar nichts. Innovation beginnt meist in der Grauzone. Innovation ist nicht keusch und muss dann halt später vielleicht in den Beichtstuhl. Wir Deutsche haben die lähmende Attitüde, etwas bereits dann verbieten zu wollen, wenn die Unkeuschheit nicht von Anfang an ausgeschlossen werden kann. Da spielt dann keine Rolle, wie viel Gutes nebenbei auch noch herauskommen könnte.

Die Zahl wissensbasierter Gründungen ist tatsächlich auf einem historischen Tiefstand. Im Bereich der Spitzentechnologie gilt das ­sowieso.

Satte Nationen haben Angst vor Veränderung. Sie denken nämlich, Veränderung hieße Verlust und nicht neue Dynamik und Revitalisierung. Als Bundesarbeitsministerin hat Andrea Nahles beispielsweise alles getan, um Freiberufler in die abhängige Beschäftigung zu drängen. Obwohl wir alle wissen, dass Freiberufler innovative Setzlinge in Unternehmen tragen. Die Betriebe selbst tun sich oft schwer, aus ihren satten, sich aus vergangenen Erfolgen speisenden Kulturen heraus Innovation zu schaffen. Insofern: Unsere Innovationsschwäche ist auch Ergebnis unseres wirtschaftlichen Erfolgs.

Wir brauchen erstens Freiheitsräume – gerade für die digitale Welt. Und zweitens eine Agentur für radikale Innovation, die mit einer ganz neuen Logik Lösungen vorantreibt – etwa mit großen, anspruchsvollen Wettbewerben. Diese Agentur darf nicht nebenbei verwaltet werden. Unabhängige Aufsichtsräte müssen ihr Leben einhauchen. Innovatoren, wagemutige Unternehmer, Wissenschaftler mit kühnen Ideen. Das dritte Thema: steuerliche Forschungsförderung. Unser Mittelstand ist extrem innovationsarm geworden. Seit 2002 sehen wir diese Entwicklung. Die Daten liegen alle vor, aber wir tun nichts. Die meisten unserer europäischen Nachbarn hingegen haben bereits richtig reagiert.

Zunächst frage ich: Warum haben Bremen und Bremerhaven solche hohen Arbeitslosenquoten? Warum ist Bremen Schlusslicht bei vielen Schulrankings? Warum tut sich Bremen beim Innovieren so schwer? Meine Antwort: Bremen braucht einen Politikwechsel. Egal ob 70 Jahre SPD-Herrschaft hier oder 70 Jahre CSU in Bayern: Solche ehernen Machtstrukturen sind Gift für Innovation. Das wäre genau so, wenn die FDP irgendwo 70 Jahre am Stück regierte. Ich komme seit Jahr und Tag nach Bremen. Hamburg hat sich mittlerweile signifikant verbessert; in Bremen kein Fortschritt in den Schulen. Auch in puncto Diversifizierung der Wirtschaft: In Hamburg haben wir schon eine pubertierende Digitalwirtschaft, in Bremen ist sie noch embryonal.

Na ja, hinter die Automobilwirtschaft setze ich ein Fragezeichen. Daimler ist kein Vorreiter für selbstfahrende, elektrische, vernetzte Autos. Es gibt hierzulande Gegenden, wenn da die Automobilbranche hustet, hat die gesamte Region Lungenentzündung. Das ist nicht unproblematisch. Und was Raumfahrt und Airbus angeht: Da frage ich mich, was der Konzern eigentlich internationalen Wettbewerbern wie Space X entgegenzusetzen hat. Space-X-Raketen fliegen bereits ins All und zurück.

Das ist ein wunderschöner Katalysator. Ich liebe Bildungsexperimente über alles. Wer innoviert und über neue Lernformen nachdenkt, der oder dem ist mein Blitzen in den Augen sicher. Denn unser eingefahrenes Bildungswesen ist konservativer als der Vatikan. Wir bilden heute junge Menschen fast ausschließlich für die abhängige Beschäftigung aus – ein scheußlicher Begriff – und nicht für das freie Unternehmertum und Mut zu Risiko und Experiment.

Wissen Sie: Die Zeit der Quoten ist vorbei. Wir diskutieren heute darüber, wie man Unternehmen zu flacheren Organisationen, ärmer an Hierarchien entwickeln kann. Die Quote ist eine Sache für die längst veraltete Pyramidenorganisation. Das hören die Frauenvereinigungen sicher ungern, aber in ­Sachen gesetzliche Quote bin ich kein Partner mehr für sie. Ich bin sofort an Bord bei Chancenfairness im Talentmanagement, bei möglichst diverser Arbeitskultur und fairer Vergütung. In Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen war die Quote gut. In der operativen Führung als Selbstverpflichtung einer Firma gern. Aber nicht als gesetzliche Norm.

Das war vor zehn Jahren. Das Thema ist geregelt. Die Quote in den Aufsichtsräten ist erreicht. Und ich habe der ehemaligen Bundesfamilienministerin Schwesig seitdem immer gesagt: Hände weg vom Mittelstand! Dort kann eine Quote richtig Schaden anrichten.

Und wie sehr kann eine gesetzliche Quote hier helfen? Es wäre doch abstrus, wenn die Politik der Privatwirtschaft solche Vorgaben machte. Firmen sollen sich freiwillige Selbstverpflichtungen auferlegen können. Staatlicher Zwang würde der Sache einen Bärendienst erweisen.

Mehr zum Thema Firmen weiterhin von Männern dominiert Die Frauenquote für Vorstände könnte kommen 50 zu 636 – so ist das Verhältnis von Frauen und Männern in der Vorstandsetage von Dax-Unternehmen ... mehr »

Ich habe viele gesellschaftliche Initiativen betreut. Das hat mich aber nicht völlig ausgefüllt. Ich war immer ein Arbeitstier. Da habe ich mich gefragt: Wo kann ich mit meiner Berufserfahrung noch ein paar gute Dinge anstoßen? Und dann habe ich Wahlkampf gemacht. Der ist geglückt. Die FDP ist wieder im Bundestag. Mitzuhelfen, eine totgeglaubte Partei zu revitalisieren – mit frischem Geist, Kreativität und Andersartigkeit im Auftritt – das war eine tolle Sache. Und jetzt kämpfe ich als Oppositionspolitiker dafür, dass die Bundesregierung zumindest an ein paar guten Ideen nicht vorbeikommt.

Ja, klar, immer wieder. Ich habe Demütigungen, Niederlagen, Frustrationen erlebt und sogar die verweigerte Beförderung – alles. So ist es eben. Wer sich anpasst, kann sich irgendwann im Spiegel nicht mehr ansehen. Wer den Mund aufmacht, zahlt den Preis für das Betreten des verbotenen Rasens. Ich habe mit meiner Art durchaus auch Schiffbruch erlitten. Und ein Unternehmen dann verlassen – auch wenn ich es geliebt habe.

Zur Person

Thomas Sattelberger

sitzt seit 2017 für die FDP im Bundestag. Seine Ausbildung begann der heute 69-Jährige bei Daimler, es folgten Führungs- und Vorstandspositionen bei Lufthansa und bei Continental sowie bei der Telekom als Personalvorstand. Seit vielen Jahren lebt der Politiker in München.