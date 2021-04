Vor allem die Gastronomie leidet unter dem Lockdown. Doch auch Unternehmen aus anderen Branchen zeigen Krisensymptome. (Nicolas Armer)

In der Pandemie steigt die Schuldenlast der Unternehmen, gleichzeitig leiden viele Firmen unter weniger Umsatz und Gewinn. In welchem Umfang, das geht aus einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) hervor, die rund 300 Firmen aus 30 Branchen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz untersucht hat. Demnach hat sich die Nettoverschuldung im dritten Quartal 2020 um mehr als 40 Milliarden Euro auf rund eine Billionen Euro erhöht.

Auch in Bremen leiden viele Unternehmen weiterhin unter dem Virus. Vor allem die Betriebe, die vom Lockdown betroffen sind. Darauf verweist Peter Dahlke, der die Auskunftei Creditreform in Bremen leitet. Dass es Probleme gibt, sei an der Zahlungsbereitschaft zu erkennen. Vielen Firmen bräuchten länger, um ihre offenen Rechnungen zu bezahlen. „Das ist ein Indikator für Liquiditätsprobleme“, sagt Dahlke.

So hat sich die Zahlungsmoral gastronomischer Betriebe im Jahresverlauf drastisch verschlechtert. Zum Jahresende konnten Wirte und Restaurantbetreiber ihre Rechnungen durchschnittlich mit einem Zahlungsverzug von 66 Tagen begleichen; zu Beginn der Pandemie waren es 32 Tage. Auch die Hotellerie ist stark betroffen. Im Dezember lag der Verzug bei 41 Tagen – und war damit doppelt so hoch wie im März 2020. M

it aktuellen Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres rechnet Dahlke Ende des Monats. Zudem geht aus der Statistik hervor, dass einige Wirtschaftszweige trotz Pandemie ihren Verpflichtungen nachkommen können. Dazu gehören etwa die Metall- und Elektroindustrie, die Logistik und das Baugewerbe. „Diese Schlüsselbranchen hatten zwar auch einen Corona-Schock, haben sich dann aber schnell wieder erholt“, so Dahlke.

Anders sieht die Analyse der BCG aus: Demnach zeigen rund 40 Prozent der untersuchten Unternehmen Krisensymptome. Zu den Indikatoren gehören etwa Umsatz- und Gewinnrückgänge, aber auch gesunkenes Eigenkapital. Laut Jochen Schönfelder, Restrukturierungsexperte bei der BCG, lassen sich die Unternehmen in drei Gruppen einteilen. „Erstens die, die mit einer Markterholung wieder ordentliche Ergebnisse realisieren werden.“ Zur zweiten Gruppe zählt er Firmen, die sich operativ und strukturell Umstellen müssten. In Gruppe drei sieht er Betriebe, die sich zusätzlich finanziell restrukturieren müssten.

Dahlke von Creditreform glaubt trotz allem nicht an eine Insolvenzwelle, wie sie für dieses Jahr prognostiziert worden ist. „Wir erwarten zwar deutlich mehr Insolvenzen bei Einzelhändlern, Dienstleistern und Gastwirten, also den pandemiebetroffenen Problembranchen, nicht jedoch bei der gut laufenden Industrie.“ Vor dem Hintergrund der Bundestagswahl geht Dahlke davon aus, dass das Insolvenzmoratorium verlängert wird, das eigentlich Ende des Monats auslaufen sollte. Das erschwere eine Prognose. Aus Sicht des Creditreform-Leiters sorge dies für eine Verzerrung. „Wenn angeschlagene Unternehmen zeitverzögert aus dem Markt ausscheiden, hinterlassen sie einen besonders großen Schaden", etwa weil noch mehr Rechnungen unbezahlt blieben.

Drohende Zahlungsschwierigkeiten und Insolvenzen sind auch bei der Sparkasse Bremen ein Thema. Deswegen hat das Geldinstitut bereits im vergangenen Jahr seine Risikovorsorge erhöht und entsprechende Rückstellungen gebildet, teilt Sprecherin Nicola Oppermann mit. Für 2020 waren das fast 58 Millionen Euro, ein Jahr zuvor lag die Risikovorsorge bei 40 Millionen. Mit diesem Schritt ist die Sparkasse nicht allein – auch andere Banken in der Region bereiten sich darauf vor, dass nicht jeder Kunde seinen Kredit bedienen können wird. Im ersten Quartal, so Oppermann, könne man noch „keine erhöhte Tendenz zu drohenden Ausfällen oder Insolvenzen erkennen“.

Ändern könnte sich das, wenn die Unterstützung für in Bedrängnis geratene Unternehmen verringert wird. „Die Stunde der Wahrheit wird für viele Unternehmen dann schlagen, wenn der Staat die Wirtschaftshilfen zurückfährt“, sagt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.

Das vermutet auch Jan König, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Nordwest. Gerade im Textil-, Schuh- und Spielzeughandel summierten sich die Kosten. „Vor einem halben Jahr wurde die Ware bestellt, jetzt muss sie abgenommen werden“, sagt König. Aus Gesprächen wisse er, dass vor allem Besitzer von inhabergeführten Geschäften auf ihr Erspartes zurückgreifen müssen, in einigen Fällen auch auf die Altersvorsorge.