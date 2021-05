Bis zur Pandemie boomte der Kreuzfahrtschiffbau in Deutschland – in erster Linie auf der Papenburger Meyer-Werft. Er war das Rückgrat für den deutschen Schiffbau. Der Verband für Schiffbau und Meerestechnik fordert nun für die Branche bessere Rahmenbedingungen für Europa insgesamt, um eine Wettbewerbsgleichstellung vor allem mit China zu schaffen. (INGO WAGNER/DPA)

Der deutsche zivile Schiffbau steckt in der Krise – nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Der Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) fordert deshalb verbesserte Rahmenbedingungen, die politisch allerdings auf europäischer Ebene umgesetzt werden müssten. Dabei gehe es unter anderem auch um Subventionen für die Entwicklung von neuen Antriebstechnologien, um künftig eine saubere Flotte produzieren zu können, so der VSM. „Wir reden dabei nicht über Protektionismus“, so Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken im Rahmen der VSM-Jahresbilanz, die an diesem Dienstag vorgestellt wurde. Vielmehr gehe es genau um das Gegenteil. „Wir wollen den Wettbewerb wieder herstellen“, sagte Lüken in Bezug auf die seit Jahren stattfindende Subventionspolitik in China.

"Die Lage ist ernst, es gibt nur wenige Lichtblicke", so VSM-Präsident Harald Fassmer von der Fassmer-Werft in Berne. "Schon vor der Pandemie hatten wir weitere wichtige Marktsegmente – zuletzt bei den RoRo-Schiffen und Fähren – aufgrund von massiven Subventionen und Marktverzerrungen an chinesische Wettbewerber verloren." Europa habe dagegen in den vergangenen Jahren nichts unternommen. Vielleicht sei der Leidensdruck nicht hoch genug gewesen, weil bis zur Pandemie der Kreuzfahrtschiffbau boomte. Nun müssten die strukturellen Schwächen des europäischen Schiffbaus auch für die Politik deutlich sichtbar geworden sein. „Als Mittelständler können Sie gegen strategisches Handeln des chinesischen Staates nicht ankommen." Werde da nicht gegengesteuert, werde das weitreichende Folgen haben, so Fassmer: Es gehe nicht nur um die 20.000 Arbeitsplätze auf den Werften, sondern um die gesamte Wertschöpfungskette im Schiffbau mit insgesamt mehr als 200.000 Arbeitsplätzen in Deutschland.