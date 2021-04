In Bremen gilt seit 2018 für die Gastronomie die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Das heißt, jeder Betrieb muss Tarif zahlen – auch wenn er nicht Mitglied im Branchenverband Dehoga ist. (Sebastian Kahnert/DPA)

Die Bundesländer Bremen, Berlin und Thüringen wollen allgemeinverbindliche Tarifverträge für alle. Der Bremer Senat hat dazu in seiner Sitzung am Dienstag eine entsprechende Initiative für den Bundesrat beschlossen. Der Vorstoß sieht vor, die sogenannte Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zu erleichtern. Das bedeutet, dass alle Betriebe Tariflohn zahlen müssen – egal, ob sie Mitglied im tarifgebundenen Arbeitgeberverband sind oder nicht.

Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) sagte: „Seit mindestens 20 Jahren ist die Tarifbindung branchenübergreifend und bundesweit rückläufig. Die Tarifbindung sichert nicht nur ein vernünftiges Lohnniveau, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen. Die Bundesregierung und der Bundesgesetzgeber müssen endlich aktiv werden, deshalb unsere Initiative.“

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ergänzte: „Im Land Bremen sind nur noch 17 Prozent der Betriebe tarifgebunden. Das sind halb so viele wie noch vor einigen Jahren. Vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen und insbesondere im Dienstleistungsbereich ist die Tarifbindung gering.“ Der Staat dürfe da nicht tatenlos zusehen. In Bremen gibt es seit 2018 eine Allgemeinverbindlichkeit für die Tarifverträge in der Gastronomie.

Waren im Jahr 2000 bundesweit noch mehr als 40 Prozent der Betriebe tarifgebunden, sind es 2019 noch 27 Prozent gewesen, in Bremen 17 Prozent. Entsprechend ist in diesem Zeitraum der Anteil der Beschäftigten in den tarifgebundenen Betrieben von knapp 70 Prozent auf rund 54 Prozent zurückgegangen. In Bremen reduzierte er sich auf 55 Prozent. Diese Zahlen stammen vom Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Vogt fügte an, man wolle so Anreize für die Tarifvertragsparteien setzen, um von dieser Allgemeinverbindlichkeit Gebrauch zu machen. Es bleibe am Ende aber den Tarifparteien vorbehalten, ob sie dies anstreben oder nicht. Denn einen Eingriff in die Tarifautonomie wolle man mit dieser Initiative nicht vornehmen.