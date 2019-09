Auf Ölheizungen entfallen in Deutschland laut Wirtschaftsministerium rund 35 Prozent der Endenergie und etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen in Deutschland. (Martin Gerten/DPA)

Theoretisch könne jedes Haus so umgerüstet werden, dass es ohne Gas- oder Ölheizung auskomme, sagt Kai Schulz, Obermeister der Innung Sanitär-Heizung-Klima Bremen. Das zu hören, wird sicherlich auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze freuen. Die SPD-Politikerin will zur Umsetzung der Klimaziele sogar den Einbau von Ölheizungen von 2030 an verbieten. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer lehnt diesen Vorschlag ab. Die Union setzt vor allem auf Anreize wie eine „Abwrackprämie“.

Den Grünen gehen die Vorschläge beider Koalitionsparteien nicht weit genug. Sie wollen Druck machen und in dieser Woche im Bundestag beantragen, die Förderung neuer Öl- oder Gasheizungen sofort zu stoppen. Spätestens von 2021 an sollen demnach überhaupt keine neuen Ölheizungen mehr in Alt- und Neubauten eingebaut werden dürfen.

Was eine Umrüstung generell angeht, muss Innungs-Obermeister Schulz allerdings einschränken: In der Praxis gebe es einfach in vielen Fällen Grenzen, die das unmöglich machen. Genau das werde nicht berücksichtigt, wie sich an der Diskussion über Verbote von Öl- und Gasheizungen und Vorschlägen zur Klimaverbesserung zeige. „Das Problem sind nicht Neubauten. Da geht es sowieso nicht mehr um den Einbau von Öl- oder Gasheizungen“, so Schulz. „Da bin ich gleich schon bei Wärmepumpen oder anderen klimafreundlichen Heizsystemen.“

Die Problematik liege vielmehr bei den Bestandsbauten, die mit Öl oder Gas heizen. Da gebe es zwar das größte Einsparpotenzial, aber die mal eben so umzustellen, sei nicht immer so einfach möglich. Es sei denn, vertretbare Kosten spielen keine Rolle. „Genau diesen Eindruck bekommt man, wenn Politiker dieses oder jenes fordern“, so Schulz.

25 Prozent des Gesamtheizaufkommens

In Deutschland werden nach Schätzungen rund 5,8 Millionen Gebäude über Ölheizungen versorgt, was etwa 25 Prozent am Gesamtheizaufkommen ausmacht. Dabei hat der Gebäudebereich beim Klimaschutz eine Schlüsselfunktion: Auf ihn entfallen laut Wirtschaftsministerium rund 35 Prozent der Endenergie und rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen in Deutschland. Würde man alle Ölheizungen durch moderne Heiztechnologien ersetzen, ließen sich nach Angaben von Experten bis zu 30 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Fast die Hälfte der Heizölanlagen wurde vor 1996 eingebaut. Gasheizungen (50 Prozent) gibt es etwa 13,6 Millionen. Mit Fernwärme werden etwa 14 Prozent sowie mit Strom und Holz rund vier Prozent der Anlagen betrieben.

Angst, dass die alte Ölanlage per Gesetz abgeschaltet wird, müssen Immobilienbesitzer derzeit aber nicht haben: Bestehenden Anlagen stellt Bundesumweltministerin Svenja Schulze einen Bestandsschutz in Aussicht. „Nur die Appelle an die Vernunft genügen nicht“, hatte sich die SPD-Politikerin in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ geäußert. Das Verbot soll laut Schulze Bestandteil des Klimaschutzpaketes werden, das die Bundesregierung am 20. September beschließen will.

Im Gegensatz zur "Absatzprämie" der CDU favorisiert die Bundesumweltministerin "ein Mix aus Verboten und Anreizen. Wir sollten zum Beispiel sagen: Für die nächsten zehn Jahre helfen wir euch beim Umrüsten alter Ölheizungen, danach sind sie komplett verboten.“ Nach Angaben ihres Staatssekretärs Jochen Flasbarth geht es aber nur darum, den Neueinbau von Ölheizungen von 2030 an zu verbieten – nicht den Weiterbetrieb.

„Wer vor hat, sein Haus komplett umzustellen, der muss in manchen Fällen schnell mal im guten fünfstelligen Bereich investieren“, sagt Obermeister Schulz. Soll das Haus beispielsweise über Geothermie versorgt werden, „muss das Gebäude so energetisch saniert werden, dass es mit den geringen Vorlauftemperaturen aus der Geothermie auskommt.“ Dazu gehöre nicht nur eine Fassadendämmung und der Austausch der Fenster. „Ich benötige eine Fußbodenheizung und eine kontrollierte Wohnraumbelüftungsanlage, um Schimmelbildung zu vermeiden.“

Manche Fälle sind problematisch

Selbst wenn das finanzierbar sei, könne es in manchen Fällen trotzdem nicht funktionieren, „weil ich keine Genehmigung von der Wasserbehörde für die notwendige Tiefenbohrung über 70 Meter erhalte. Grund: Der Nachbar nutzt bereits Geothermie und bei einer zweiten Anlage in unmittelbarer Nachbarschaft würden beide Anlagen nicht mehr ausreichend Wärme aus der Erde ziehen können.“ Alternativ kann aus Sicht des Experten auch eine Pelletsheizung Sinn machen. „Aber auch da gibt es Einschränkungen. Benötigt wird ein Raum fürs Pelletslager. Wer den nicht hat, der benötigt eine Alternative.“

Das nun Öl- und auch Gasanlagen von vornherein als Klimakiller bezeichnet werden, habe mit der Realität wenig zu tun. „Mit modernen Anlagen kann ich sofort 20 bis 25 Prozent Energie einsparen. Kombiniere ich meine Anlage noch mit Solarthermie und energetischen Maßnahmen, dann bin ich bei Werten, die an die 50 Prozent Einsparung bringen können. Das ist für mich sinnvoller Klimaschutz. Und das könne auch ruhig gefördert werden.“

Für die Grünen würden mit einem Förderungsstopp für Öl- oder Gasheizungen den Ankündigungen von CDU, CSU und SPD „endlich mal Taten folgen“, so Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. „Es ist absurd, dass die Bundesregierung immer noch den Neueinbau klimaschädlicher Ölheizungen fördert.“ Im vergangenen Jahr wurden 17.400 Ölheizungen über Kredite oder Zuschüsse subventioniert.

Das Klimakabinett der Bundesregierung will am 20. September über ein Gesamtpaket entscheiden, damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht. Es liegen Vorschläge auf dem Tisch, die nicht mehr als strittig gelten – etwa ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder der Elektromobilität. Umstritten ist vor allem noch das Modell für eine CO2-Bepreisung im Verkehr und bei Gebäuden.

Warnung von Kostenabwälzungen auf die Konsumenten

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen warnte davor, die Kosten für mehr Klimaschutz allein auf die Konsumenten abzuwälzen. Das Risiko sei „immens“, sagte Präsident Klaus Müller der „Stuttgarter Zeitung“. Die meisten Bürger wollten mehr für den Klimaschutz tun. Der Ausstoß von Treibhausgasen müsse einen angemessenen Preis bekommen. „Aber: Die Mehreinnahmen einer CO2-Bepreisung müssen zu 100 Prozent wieder an die Verbraucher zurückfließen.“

Wie aus einer Studie des Energieverbandes BDEW hervorgeht, liegt fast die Hälfte der 5,8 Millionen Gebäude mit Ölheizung im sogenannten gasberohrten Gebiet. Das bedeutet laut BDEW, dass mindestens 2,1 Millionen dieser Gebäude schnell und unkompliziert mit einer Gasheizung modernisiert werden könnten. Weitere 510.000 Gebäude ließen sich an das Fernwärmenetz anschließen.