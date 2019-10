Verbraucherzentrale Bremen ist saniert

Die Verbraucherzentrale Bremen mit Vorständin Annabel Oelmann hatte Insolvenz angemeldet. Diese wurde nun abgewendet. (Frank Thomas Koch)

Die Sanierung der Verbraucherzentrale Bremen ist abgeschlossen. Am Freitag habe das Amtsgericht den Insolvenzplan bestätigt und das im Mai dieses Jahres angeordnete Insolvenzverfahren aufgehoben, teilte der Verein am Freitag mit. Das Beratungsangebot in Bremen und Bremerhaven werde aufrechterhalten, die Arbeitsplätze der 32 Beschäftigten seien gesichert. Auslöser für das Sanierungsverfahren war ein Fehler in den Arbeitsverträgen, der den Mitarbeitern Anspruch auf zwei statt auf eine betriebliche Altersversorgung zuschrieb. Die Arbeitsverträge seien angepasst und die drohenden Verbindlichkeiten per Schuldenschnitt bereinigt worden.