Verbraucherzentrale Bremen ist saniert

Die Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen, Annabel Oelmann, kann wieder lachen, weil sich der Verein erfolgreich aus der Insolvenz heraussaniert hat. (Frank Thomas Koch)

Ärger mit Mobilfunkverträgen, Informationen zu ethisch einwandfreien Geldanlagen oder auch die Bettdecke, die einem auf einer Kaffeefahrt aufgeschwatzt wurde – in solchen und ähnlichen Fällen war die Verbraucherzentrale Bremen immer ein zuverlässiger und helfender Ansprechpartner. Doch im Mai brauchte die Verbraucherzentrale plötzlich selbst Hilfe. Denn der Verein musste einen Insolvenzantrag stellen.

Mittlerweile ist die Sanierung der Verbraucherzentrale Bremen abgeschlossen. Das Bremer Amtsgericht hat den Insolvenzplan bestätigt und damit das im Mai dieses Jahres angeordnete Insolvenzverfahren aufgehoben, teilte der Verein mit. Das Beratungsangebot in Bremen und Bremerhaven werde aufrechterhalten, die Arbeitsplätze der 32 Beschäftigten seien gesichert. Die Vorständin der Verbraucherzentrale, Annabel Oelmann, lobt im Rückblick, wie alle Mitarbeiter von Anfang an mitgezogen haben.

Auslöser für das Sanierungsverfahren war ein Fehler in den Arbeitsverträgen, der durch die zufällige Nachfrage einer Mitarbeiterin aufgefallen war. In den Verträgen stand, dass die Altersvorsorge in die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder eingezahlt (VBL) wird. Doch eingezahlt hatte die Verbraucherzentrale in den Versorgungsverband bundes- und landesgeförderter Unternehmen (VBLU): „Da wir kein Unternehmen des öffentlichen Dienstes sind, ist die VBL nicht zuständig“, stellt Oelmann fest. Nach einem dreistündigen Gespräch mit einem Juristen wurde Oelmann klar, dass es sich um tarifrechtliche Ansprüche handele: „Das ist ein Insolvenzauslöser, obwohl eigentlich akut kein Problem bestand. Schließlich waren wir liquide und konnten monatlich die Gehälter bezahlen.“

Ein Fehler von vor 15 Jahren

Wenn ein Mitarbeiter in Ruhestand gegangen wäre, hätte er trotz Einzahlungen in den VBLU nachträglich auf Versorgungsleistungen aus der VBL bestehen können. Der Fehler muss laut Oelmann vor 15 Jahren passiert sein, als die Verträge vom Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) auf den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) umgestellten wurden. „Das ist seitdem konsequent in alle Arbeitsverträge so übernommen worden, inklusive meinem“, sagt Oelmann. Sie selbst ist seit etwas mehr als drei Jahren Vorständin bei der Verbraucherzentrale.

Nach dem Gespräch mit einem Insolvenzexperten war ihr klar, dass sie unverzüglich Insolvenz anmelden musste. Was ihr schlaflose Nächte bereitet hat: „Als Vorständin eines Vereins hafte ich persönlich mit meinem privaten Vermögen. Und bei Insolvenzverschleppung kann eine Haftstrafe bis zu drei Jahren drohen.“ Die Frage danach lautete: „Liquidieren oder sanieren?“ Eine Liquidierung hätte die Arbeitslosigkeit für alle 32 Mitarbeiter bedeutet, außerdem hätte die Verbraucherzentrale ihr Beratungsangebot sofort einstellen müssen. Damit wären sämtliche Gelder aus Projektförderungen hinfällig gewesen. Auch die zentral gelegenen Standorte im Bremer Faulenquartier und in Bremerhaven hätten die Verbraucherschützer aufgeben müssen.

Mit dem Rückhalt von Betriebsrat und Verwaltungsrat ist Oelmann dann die Sanierung bei laufendem Betrieb angegangen. Dabei bekam der Verein einen Sachwalter an die Seite gestellt. Oelmann sagt dazu: „Bei einer Vereinsinsolvenz ist die Sanierung eigentlich eher die Ausnahme. Meist wird ein Verein liquidiert.“ In den Monaten ab Februar mussten Oelmann und die Mitarbeiter den einen oder anderen Spott dafür ertragen, dass die Verbraucherzentrale in Insolvenz war, obwohl sie selbst ja Insolvenzberatung anbietet.

Aber es drängte die Zeit. Da einige Stellen durch Projekte finanziert sind, ist meist der September der Monat, in dem die Finanzierungsanträge für das kommende Jahr gestellt werden. Ohne dieses Geld könnte es wirklich problematisch werden für die Verbraucherzentrale. „Das bekommt man aber nicht, wenn man ein gemeinnütziger Verein in Insolvenz ist“, sagt Oelmann. Im Mai ließ das Gericht den Insolvenzantrag zu. „Von da an mussten wir bis September alles über die Bühne bekommen“, sagt die Vorständin rückblickend.

Dafür musste alles Hand in Hand spielen. Die Arbeitsverträge wurden angepasst, für die drohenden Verbindlichkeiten konnte der Verein einen Schuldenschnitt erreichen. Jetzt könne endlich wieder Ruhe einkehren. Die Erfahrung aus diesem Fall wird für Hilfesuchende in einer ähnlichen Situation nicht von Nachteil sein.