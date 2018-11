In der Bremer Umweltbehörde beobachtet man die aktuelle Entwicklung aufmerksam. (Sina Schuldt/dpa)

Bei der neu aufgestellten Bremer Abfallwirtschaft droht ein Arbeitskampf, der Auswirkungen auf die Müllgebühren haben könnte. Nach der zweiten, ergebnislos verlaufenen Verhandlungsrunde über einen Haustarifvertrag hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt, ihre Mitglieder notfalls zum Ausstand aufzurufen. „Wenn die Geschäftsleitung ihr Angebot nicht ordentlich verbessert, ist mit einem Streik zu rechnen“, kündigt Verdi-Sekretär Immo Schlepper an. Dem rot-grünen Senat kommt das ungelegen, denn der Umbau der bisherigen Entsorgungsstrukturen ging mit dem Versprechen der Gebührenstabilität einher.

Zum 1. Januar hatte eine eigens gegründete Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) die Zuständigkeit für Müllabfuhr und Straßenreinigung übernommen. Unter ihrem Dach erledigen seit Anfang Juli zwei privatrechtlich organisierte Gesellschaften diese beiden Aufgaben: die Abfalllogistik Bremen (ALB) und die Straßenreinigung Bremen. An den Firmen hält der Entsorger Nehlsen jeweils 50,1 Prozent der Anteile, die Stadt Bremen ist Minderheitsgesellschafter.

ALB-Geschäftsführerin findet Forderungen überzogen

Die 124 Arbeitnehmer in der ALB kamen direkt von Nehlsen, und zwar zu verbesserten Konditionen. Ihr Stundenlohn beträgt nun mindestens 16 Euro und orientiert sich damit am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD). Bei sonstigen Leistungen wie Überstundenzuschlägen oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall kommen die Müllwerker der ALB allerdings nicht auf dieses Niveau.

Die Lücke zum TVöD-Standard will die Gewerkschaft nun schließen. Das ist ihr Ziel in den Tarifverhandlungen, von denen inzwischen zwei Runden absolviert sind. Für Verdi-Mann Schlepper sind zwar Kompromisse denkbar. Doch was die ALB-Geschäftsleitung bisher als Angebot vorgelegt habe, sei „weit jenseits dessen, was wir uns vorstellen können“. Sollte bei der dritten Verhandlungsrunde am 27. November kein Durchbruch erreicht werden, halte er Arbeitskampfmaßnahmen für wahrscheinlich.

Mehr zum Thema Kommentar über die Bremer Müllabfuhr Fahrlässig Ein gewagtes Versprechen holt Bremens Bürgermeister Carsten Sieling ein. Die Müllgebühren würden ... mehr »

Für ALB-Geschäftsführerin Daniela Enslein sind die Verdi-Forderungen überzogen. Die früheren Nehlsen-Beschäftigten hätten sich einkommensmäßig bei der ALB bereits um etwa 20 Prozent verbessert. Käme man den gewerkschaftlichen Forderungen in vollem Umfang nach, entstünden Mehrkosten im unteren siebenstelligen Bereich. Eine mögliche Konsequenz seien „Anpassungen der Abfallgebühren für die Bremer Bürger“. Wie hoch die sein könnten, mag Enslein nicht näher beziffern. Doch nimmt man als niedrigen siebenstelligen Betrag ungefähr 2 Millionen Euro an und teilt diese Summe durch die Zahl der Bremer Gebührenhaushalte (gut 300 000), käme man auf eine zusätzliche Belastung von gut 6 Euro pro Jahr.

Stundenlöhne sollen spürbar steigen

Dass die Neuaufstellung der Bremer Abfallwirtschaft Mehrkosten für die Haushalte nach sich ziehen könnte, war von den Befürwortern der – insbesondere von der SPD gewünschten – Strukturreform stets bestritten worden. In einem Interview mit dem WESER-KURIER hatte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) im August 2016 gesagt: „Für mich ist entscheidend, dass die Müllabfuhr auch in Zukunft gut funktioniert, und zwar ohne Gebührenerhöhung. Das darf für die Bürgerinnen und Bürger nicht teurer werden.“

Nun, kaum fünf Monate nach dem Start der ALB, steht ein Gebührenanstieg bereits als realistisches Szenario im Raum. Der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Arno Gottschalk, der Verhandlungsführer seiner Partei bei der Umstrukturierung der Abfallwirtschaft war, räumt das ein – und zeigt sich ein wenig enttäuscht von Verdi. Die SPD habe bei der Vorbereitung der Strukturreform „deutlich kommuniziert, wie wir uns das vorstellen“, so Gottschalk. Die Stundenlöhne für die Müllwerker sollten spürbar steigen, doch das volle TVöD-Paket sei nicht realistisch, so die damalige Botschaft an die Gewerkschaft. Es überrasche ihn schon, „wie weitgehend die Forderungen sind, die Verdi jetzt auf den Tisch gelegt hat“.

Mehr zum Thema Politik gegen Stadtreinigung Ärger mit der Müllabfuhr in Bremen-Nord Weil gelbe Säcke und Tonnen jetzt montags abgeholt beziehungsweise geleert werden, sind ... mehr »

In der Bremer Umweltbehörde beobachtet man die aktuelle Entwicklung aufmerksam. Das Haus von Senator Joachim Lohse (Grüne) hatte die neue Struktur der Abfallwirtschaft aufgebaut und zum Laufen gebracht – und zwar nach den Maßgaben der Bürgerschaftsmehrheit, wie Sprecher Jens Tittmann betont. Wenn jetzt Gebührenerhöhungen zur Debatte stünden, sei dies Sache der Politik.