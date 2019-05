Ikea-Mitarbeiter aus Stuhr beteiligen sich am Freitag an dem Streik. Einige von ihnen sind nach Bremen gefahren, um an Kundgebungen von Verdi teilzunehmen. (Niklas Golitschek)

Im Einzelhandel in Bremen und umzu haben am Freitagvormittag Mitarbeiter vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beteiligten sich mehr als 150 Personen an dem Ausstand.

Betroffen davon waren im Ochtumpark in Stuhr-Brinkum Ikea und H&M sowie die H&M-Filialen in der Bremer Innenstadt, im Weserpark und der Waterfront. Auch einige Mitarbeiter von Karstadt und Kaufhof hatten die Arbeit niedergelegt sowie in Walle im Edeka-Center.

Verdi-Gewerkschaftssekretärin Sandra Schmidt zeigte sich zufrieden mit der Aktion: "Es macht den Eindruck, als ob durch die Friday-for-future-Demos die Menschen mutiger werden nach dem Motto 'Wenn die auf die Straße gehen für ihr Anliegen, dann kann ich das auch'." So hätten bereits einige Mitarbeiter gesagt, sich auf alle Falle an der nächsten Aktion zu beteiligen.

Infoblätter statt Demo

Statt als großer Demonstrationszug durch die Straßen zu gehen, informierten Verdi und die Streikenden mit Infoblättern. Angesichts des Brückentags hatte es auch viele Menschen sowohl in die Stadt als auch in die Einkaufszentren gezogen. Mit dem Warnstreik wollten die Mitarbeiter auf die erste Verhandlungsrunde im Tarifbezirk Bremen und Niedersachsen am 8. Mai antworten.

Verdi fordert für die Mitarbeiter im Einzelhandel pro Arbeitsstunde einen Euro mehr Lohn sowie ein tarifliches Mindesteinkommen von 2100 Euro. Gleichzeitig strebt die Gewerkschaft eine Tariflaufzeit von einem Jahr an sowie eine Allgemeinverbindlichkeit für Tarifverträge.

Was die Karstadt-Mitarbeiter angeht, fordert Verdi, dass das Unternehmen erst recht nach der Fusion mit Kaufhof möglichst schnell in den Flächentarifvertrag zurückkehrt. Bei Karstadt gibt es bisher einen Zukunftstarifvertrag, der die Rückführung in die jeweiligen Flächentarifverträge zu 2021 festschreibe, so Verdi.

Die nächste Verhandlungsrunde für Bremen und Niedersachsen soll am 17. Juni stattfinden. Eine natürlicher Stichtag, bis zu dem es zu einem Ergebnis kommen könnte, ist der Start der Sommerferien in Bremen und Niedersachsen am 4. Juli.

++ Dieser Artikel wurde um 16.50 Uhr aktualisiert ++