Mit rund 150 Streikteilnehmern rechnet Verdi in Bremen. (Peter von Döllen)

Vor der nächsten Verhandlungsrunde für den Einzelhandel in Bremen und Niedersachsen ruft die Gewerkschaft Verdi für Freitag, 31. Mai, zu Streiks auf. Zu den aktiven Streikbetrieben gehören nach Angaben von Sandra Schmidt, Gewerkschaftssekretärin von Verdi in Bremen, unter anderem Ikea, Marktkauf in Osterholz-Scharmbeck, das E-Center in Bremen-Walle, Esprit in Stuhr sowie diverse H&M-Filialen. Bei letzteren sind Geschäfte in Delmenhorst und Wilhemshaven sowie in der Bremer Obernstraße, Waterfront und Weser-Park betroffen. "Eventuell kommt noch die Sögestraße hinzu", sagt Schmidt.

Was bedeuten die Streiks etwa in den H&M-Filialen für die Kunden? Schmidt: "Sie haben wahrscheinlich geöffnet, aber mit stark eingeschränktem Service."

Die Streikteilnehmer versammeln sich am Freitagvormittag im Gewerkschaftshaus am Hauptbahnhof. Im Verlauf des Tages seien einzelne Aktionen geplant, sagt Schmidt. Zum Beispiel "kleine Sitzstreiks" in der Fußgängerzone der Bremer Innenstadt. Um 13.30 Uhr findet auf dem Hanseatenhof zudem eine Kundgebung statt.

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde für die Beschäftigten im Einzelhandel einen Euro pro Stunde mehr und ein Mindestgehalt von 2100 Euro. Außerdem pocht die Gewerkschaft auf eine Gehaltserhöhung für Auszubildende von 100 Euro im Monat. „Die Null-Nummer, die sich die Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde geleistet haben, ist für die Kollegen des Einzelhandels ein Schlag ins Gesicht. Wertschätzung sieht anders aus“, sagt Schmidt. (mmi)