Mit Schildern, Plakaten und Fahnen machte die Delegation auf sich aufmerksam. Sie fordern einen einheitlichen Rahmentarifvertrag für die Beschäftigten im ÖPNV. (Christina Kuhaupt)

Eine Überraschung hat den Aufsichtsrat der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) nach Ende seiner Sitzung im Atlantic Grand Hotel erwartet: Die Mitglieder des Gremiums wurden am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Eingangs von einer Verdi-Delegation empfangen. Mit Plakaten und lautstarken Rufen wollten die Gewerkschafter auf die anstehenden Tarifverhandlungen aufmerksam machen. Das Besondere: Erstmals soll nicht nur auf Länderebene verhandelt, sondern – so fordert es zumindest die Ge­werkschaft – es sollen bundeseinheitliche ­Regelungen für die mehr als 87.000 Beschäftigten in gut 130 kommunalen ÖPNV-Unternehmen gefunden werden. Zu den Betrieben gehört auch die BSAG.

Verhandlungspartner für einen Rahmentarifvertrag wären in dem Fall neben der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) mit ihren 16 Mitgliedsverbänden in den Bundesländern. Die Gespräche könnten Ende September geführt werden. Doch zunächst einmal müssen sich die Verbände dazu entschließen, dass die VKA länderübergreifend verhandeln darf. Ein Beschluss wird für den 19. September erwartet.

Einheitliche Urlaubstage und Sonderzahlungen

Im Kern geht es der Gewerkschaft um Entlastung und bessere Bezahlung der Angestellten. Außerdem soll die Zahl der Urlaubstage oder die Höhe von Sonderzahlungen nach dem Willen von Verdi in allen kommunalen ÖPNV-Betrieben einheitlich sein. Zwei Beispiele: Derzeit schwankt die Zahl der Urlaubstage nach Angaben von Verdi je nach Bundesland zwischen 26 und 30 pro Jahr, und während in Thüringen die 38-Stunden-Woche gilt, wird andernorts demnach 39 Stunden gearbeitet. Entsprechend kontrovers wird unter den Mitgliedsverbänden diskutiert, ob die VKA einen bundesweiten Rahmentarifvertrag aushandeln soll.

Unterstützung bekommt die Gewerkschaft von einem Bündnis, dem, neben Verdi, unter anderem Fridays for Future, der BUND oder der ökologische Verkehrsclub angehören. Sie setzen sich ein für eine „sozial-gerechte Mobilitätswende, die den ÖPNV in den Fokus stellt“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Unabhängig von den Verhandlungen auf Berliner Parkett hat Verdi für Bremen eine gesonderte Wunschliste: Für Donnerstag, 24. September, sind die Gespräche zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern angesetzt. Die Forderungen beinhalten unter anderem, dass Schichten auf neun Stunden begrenzt und zwischen den Diensten mindestens eine Ruhezeit von zwölf Stunden liegen sollte.