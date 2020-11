Die Mitarbeiter des GHBV sind unter anderem im Hafen in Bremerhaven im Einsatz. (auke-Christian Dittrich/dpa)

Die Gewerkschaft Verdi und der Betriebsrat des Gesamthafenbetriebsverein (GHBV) haben ihre Differenzen offensichtlich beigelegt. In einer gemeinsamen Erklärung teilten sie am Donnerstag mit, dass sie zusammen um jeden Arbeitsplatz für beide Standorte Bremen und Bremerhaven kämpfen. Übernächste Woche soll demnach die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt werden, drei Monate bleiben von da an, um ein tragfähiges Sanierungskonzept auf die Beine zu stellen. „Wie diese Sanierung aussehen wird, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht“, teilten Verdi und Betriebsrat mit. Hinter dem Personaldienstleister steckt eine besondere Konstruktion: Neben verschiedenen Unternehmen ist auch die Gewerkschaft Verdi Trägerin. Der GHBV hat seit Jahren wirtschaftliche Schwierigkeiten. Anfang November hatten die Träger die Insolvenz angekündigt und in diesem Zusammenhang den Betriebsrat kritisiert: Dieser sei von einer zuvor gemeinsam entwickelten Vereinbarung abgerückt. Der GHBV hat insgesamt 1300 Mitarbeiter.